Sous un soleil de plomb et après avoir satisfait dans la matinée à des examens médicaux, une partie de l'effectif monégasque a repris ce lundi soir au centre d'entraînement de La Turbie sous la direction de Leonardo Jardim et de son staff.

Badiashile prêté au Cercle Bruges

Blessé, le gardien croate Danijel Subasic était présent mais ne s'est pas entraîné, au contraire des autres gardiens Diego Benaglio, Seydou Sy et Paul Nardi. Loïc Badiashile, autre gardien sous contrat, est pour sa part, en partance pour le Cercle Bruges sous la forme d'un prêt.

Outre 18 joueurs de champs (dont Jermerson, Naldo, Aholou, et Rony Lopes, notamment) et 3 gardiens, Diop, Grandsir, Alioui, Etienne et Geubbels étaient présents mais ne se sont pas entraînés. Pietro Pellegri, en phase de reprise, s'est entraîné, seul. Tout comme Stevan Jovetic (ligaments croisés). En instance de départ, les défenseurs Julien Serrano et Antonio Barreca, n'étaient pas présents pour cette reprise.

Beaucoup d'absents

Enfin, de nombreux internationaux, dont les retours vont s'échelonner, profitent encore de quelques jours de vacances. Il s'agit des défenseurs Kamil Glik (Pologne), Fode Ballo-Touré (France Espoirs), Benjamin Henrichs (Allemagne Espoirs), des milieux Golovin (Russie), Chadli et Tielemans (Belgique), Ibrahima Diallo (France U20), et des attaquants Moussa Sylla (France U20) et Radamel Falcao (Colombie).

Sept joueurs sont également toujours en sélections. A la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte pour Youssef Ait Bennasser (Maroc), Pele (Guinée-Bissau), Adama Traoré (Mali) et Keita Baldé (Sénégal). Avec l'équipe de France U19 qui dispute l'Euro du 14 au 27 juillet en Arménie pour Benoit Badiashile, Giulian Biancone et Wilson Isidor.