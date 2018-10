Ligue 1 : Saint-Etienne concède le nul sur le terrain du promu nîmois (1-1)

Les regrets seront du côté de Saint-Etienne. Ce vendredi soir, pour l'ouverture de la 11e journée, l'ASSE a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse de Nîmes, au stade des Costières. Si l'ouverture du score très rapide de Rémy Cabella aurait pu permettre aux Stéphanois d'espérer, les Nîmois n'ont pas arrêté de pousser et ont finalement été récompensés, à un quart d'heure de la fin, grâce à Rachid Alioui (74e). Alors qu'il avait l'occasion de dépasser Lyon, Saint-Etienne continue son surplace et reste provisoirement sixième au classement, en attendant le reste de cette journée.

Il ne fallait pas manquer le début de rencontre. Après à peine 34 secondes de jeu, Saint-Etienne a ouvert le score par l'intermédiaire de Rémy Cabella. L'ancien Marseillais a repris de la tête un bon centre de Mathieu Debuchy, sans que Nîmes n'ait pu toucher le moindre ballon. Ce but encaissé a finalement eu l'effet d'un électrochoc pour les Crocodiles. Incapables de gagner depuis deux mois (huit matches) et de marquer depuis un mois (quatre matches), les hommes de Bernard Blaquart se sont rués à l'attaque. En face, Stéphane Ruffier a dû s'employer à plusieurs reprises, notamment devant Anthony Briançon (9e), Téji Savanier (18e, 37e) et Denis Bouanga (44e) alors que Saint-Etienne aurait pu doubler la mise si la reprise du droit de Wahbi Khazri n'avait pas été sauvée sur sa ligne par Anthony Briançon (11e).

Les velléités offensives nîmoises se sont accentuées, dès la reprise des débats. Complètement hors du coup, les Stéphanois ont assisté, tout heureux, au manque de réussite de leurs adversaires. La frappe croisée du droit de Sada Thioub a été sauvée sur sa ligne par Mathieu Debuchy (62e) tandis que le tir du droit de Denis Bouanga est venu s'écraser sur la barre transversale (67e). C'est finalement le nouvel entrant Rachid Alioui qui a délivré les siens, sur son premier ballon. Lancé en profondeur par Umut Bozok, le numéro 7 a trouvé la faille d'un plat du pied droit pour ramener les siens à égalité (74e).

Après plus de 500 minutes sans marquer en Ligue 1, Nîmes, qui n'a plus gagné depuis la 2e journée, a donc vu ses efforts être récompensés. De son côté, Saint-Etienne perd de nouveaux points précieux et enchaîne un troisième match sans victoire en championnat (une défaite et deux nuls). Les hommes de Jean-Louis Gasset avaient surtout l'occasion de se rapprocher du podium, avant la suite de cette journée. Au lieu de cela, les Stéphanois restent scotchés à la sixième place.