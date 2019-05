Une qualification européenne et puis s'en va ? L'hypothèse n'est pas à exclure pour Jean-Louis Gasset. Après avoir officiellement qualifié Saint-Etienne pour la Ligue Europa grâce à une belle victoire sur Nice (3-0) samedi lors de la 37e journée, l'entraîneur stéphanois pourrait quitter les Verts à l'issue de la saison. Selon Canal +, Gasset ne veut plus continuer l'aventure sur le banc de l'ASSE et Claude Puel, actuellement sans club, serait pressenti pour le remplacer.

Gasset s'est d'ailleurs refusé à confirmer sa présence au poste d'entraîneur des Verts la saison prochaine. "Je ne sais pas, a-t-il répondu quand la question lui a été posée en conférence de presse. J'ai vu le président lundi dernier et on a mis les choses à plat. On a décidé de se revoir en début de semaine prochaine pour faire un point précis. Jouer la Coupe d'Europe, c'est difficile à faire avec un effectif réduit. Je connais les exigences du club. Mais si on arrive à trouver un accord, pourquoi pas."

Gasset, 65 ans, avait rejoint Saint-Etienne en novembre 2017 après la démission d'Oscar Garcia. D'abord adjoint de Julien Sablé, il avait pris la tête de l'équipe première en décembre, alors que l'ASSE luttait pour son maintien. Avec un mercato hivernal salvateur, il était parvenu à redresser les Verts durant la deuxième moitié de l'exercice avant de les conduire à la quatrième place du classement cette saison.