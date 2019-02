Ligue 1 - Stéphan à propos du match reporté contre Nîmes : "C'est dans l'intérêt du foot français"

Initialement prévu samedi à 20 heures, le match de la 27e journée de Ligue 1 entre Nîmes et Rennes a été reporté (à une date qui reste à déterminer) à la demande du club breton "afin de permettre au Stade Rennais de préparer dans les meilleures conditions possible sa double confrontation face à Arsenal en huitièmes de finale de l'Europa League". Une requête acceptée lundi par la Ligue. Julien Stéphan est revenu sur cette décision ce mardi face à la presse.

"Je peux comprendre les Nîmois, leur entraîneur qui prépare sa semaine avec, comme point d'orgue, le match samedi, leur président qui a programmé la rencontre avec tout ce que ça comporte en termes d'organisation", a déclaré le jeune coach, à la veille de recevoir Orléans (L2) en quart de finale de la Coupe de France.

"Si on dépasse ce débat-là et qu'on va dans l'intérêt du foot français, à l'horizon 2020, il peut y avoir la possibilité de récupérer une 4e place qualificative pour la Ligue des champions (si la France, 5e à l'indice UEFA, dépasse l'Allemagne ou l'Italie, ndlr). Alors je ne dis pas que ce sera suffisant pour battre Arsenal, car ils restent grandissimes favoris, mais ça va nous permettre de nous mettre dans les meilleures conditions pour l'intérêt du foot français, je trouve ça plutôt intéressant", a-t-il poursuivi.

Nîmes ne comprend pas

Seulement, dans le Gard, cette annonce a fait grincer des dents. "Le club ne comprend pas cette décision qui va bouleverser une fois de plus le calendrier et remet en cause le principe d'équité sportive", a réagi le Nîmes olympique.

Du côté de Rennes, Julien Stéphan a expliqué que ce report allait avoir un impact sur l'équipe qui débutera contre Orléans. "Le fait que le match de Nîmes soit reporté change la réflexion sur la composition d'équipe pour le match de demain (mercredi). C'est une évidence. Mais vous dire que l'équipe qui sera aligné demain sera celle qui jouera contre Arsenal, ça non", a-t-il expliqué.