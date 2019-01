Ligue 1 : Toulouse et Angers se neutralisent (0-0)

Toulouse et Angers ont tenté mais n'ont pas réussi à se départager. Ce dimanche soir, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, les deux formations se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0). Dans un match fermé, Baptiste Reynet et Ludovic Butelle se sont illustrés en arrêtant chacun un penalty, respectivement devant Stéphane Bahoken (3e) et Max-Alain Gradel (73e). Un résultat final qui ne change pas grand-chose à la situation des deux équipes, toujours dans la deuxième moitié du classement. Toulouse est 13e et Angers, 14e.

Incapable de gagner à domicile en championnat depuis le 25 août dernier (1-0 contre Nîmes), soit un total de neuf matchs, Toulouse avait à cœur de stopper cette série négative devant son public du stadium municipal. Pourtant, les hommes d'Alain Casanova ont bien failli être cueillis à froid. Après une faute de Christopher Jullien sur Flavien Tait, l'arbitre n'a pas hésité avant d'indiquer le point de penalty. Un penalty manqué par Stéphane Bahoken mais surtout dévié sur son propre poteau par Baptiste Reynet (3e), lui qui devient ainsi le premier portier toulousain à en stopper un depuis Alban Lafont contre Bordeaux en 2017.

Gradel a eu les munitions

Le gardien toulousain, qui déclarait dernièrement avoir subi "une petite décompression", s'est une nouvelle fois montré infranchissable, avec un arrêt à bout portant devant Romain Thomas, auteur d'une tête sur corner (43e). Flavien Tait, l'un des meilleurs Angevins depuis le début de la saison et très remuant sur son côté gauche, a bien failli trouver l'ouverture. Toutefois, son coup franc du droit est allé s'écraser sur l'équerre de Reynet, battu sur le coup (53e).

Après la tentative de Stéphane Bahoken déviée en corner par le portier haut-garonnais (67e), les hommes de Stéphane Moulin ont énormément subi. La 73e minute de jeu a bien failli leur être fatale. Après une faute de Romain Thomas sur Matthieu Dossevi, l'arbitre a cette fois accordé un penalty à Toulouse. Habitué de l'exercice, Max-Alain Gradel, qui en avait déjà inscrit quatre cette saison, s'est, cette fois, heurté à Ludovic Butelle. Dans la foulée, sur le corner, le gardien angevin a été suppléé sur sa ligne par Vincent Manceau, sauveur des siens, en tant que dernier défenseur, devant Gradel. Enfin, le capitaine toulousain a insisté une troisième et dernière fois mais son ultime tentative a fui le cadre.

Et si les deux équipes ont obtenu bon nombre de coups de pied arrêté, le dernier coup franc de Gradel a trouvé les gants de Butelle (90e+2). Les deux formations, particulièrement proches en terme de dimension athlétique mais également au niveau de l'intensité mise dans la rencontre, se quittent bons amis. Comme au match aller (0-0 le 22 septembre). Angers, qui n'a plus réussi à marquer contre le TFC depuis six rencontres, se contente de ce point pris à l'extérieur et remonte même à la 14e place du classement, à deux longueurs de Toulouse (13e).