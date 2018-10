Ligue 1 - Toulouse et Nice se séparent sur un nul (1-1)

Une semaine après un match nul frustrant arraché à Rennes, les Toulousains n'ont toujours pas retrouvé le sourire, vendredi, contre Nice. Le TFC a concédé le match nul à domicile (1-1) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 et enchaîne un cinquième match sans victoire en championnat (4 nuls, 1 défaite). Après la gifle reçue contre le PSG (0-3), les Niçois ne se sont pas rassurés dans le jeu mais remontent provisoirement à la 10e place.

Toulouse n'y arrive plus. Après un début de championnat prometteur (3 succès en 4 matches), les hommes d'Alain Casanova n'ont plus goûté aux joies de la victoire depuis plus d'un mois. Face à l'OGC Nice, les Toulousains rentrent pourtant bien dans leur match mais se montrent trop imprécis. Une constante dans ce match qui va profiter aux Niçois. Sans réaliser un grand match, l'OGC Nice ouvre le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Bassem Srarfi. Sur une contre-attaque menée à 3 contre 2, Maolida tarde à le décaler sur le côté droit. Mais l'international tunisien parvient à se resituer et glisse le ballon entre les jambes de Baptiste Reynet (0-1). Dès lors, le match va alterner entre moments de folie et de maladresse.

Saint-Maximin, un raté qui va faire jaser

Mené à la mi-temps, le TFC va vite faire son retard en seconde période. A l'instar de la première mi-temps, les Toulousains mettent de l'intensité d'entrée. A l'instar de la première mi-temps, cela ne va pas durer. Ils parviennent pourtant à égaliser alors que le momentum semblait passé. A la 55e minute de jeu, à la suite d'un coup-franc toulousain, le ballon est récupéré à l'entrée de la surface, côté gauche, par Manu Garcia. Le jeune espagnol prêté par Manchester City adresse un centre au second poteau qui lobe toute la défense niçoise et trouve Dossevi, qui marque d'un plat du pied (1-1).

Moins de cinq minutes plus tard, c'est le tournant du match. Sur une tête en retrait mal assurée de Moubandjé, Saint-Maximin file seul au but, profite d'une mauvaise sortie de Reynet pour se retrouver devant les cages vides. Mais l'attaquant niçois, légèrement excentré sur la gauche, n'ose pas frapper. Alors que la défense toulousaine, en panique, tente de revenir de nulle part, l'international espoirs français remet dans l'axe sur Srarfi qui transmet à droite pour Maolida… qui manque son contrôle ! Un raté qui change tout.

Le match se finira en effet sur une succession d'occasions manquées, les rares fois où elles auront été menées au bout. Les hommes de Patrick Vieira peuvent s'en vouloir car malgré une prestation minimale, la victoire était à portée de main. L'OGC Nice, qui n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers matches de championnat, monte malgré tout provisoirement dans la première partie de tableau (10e). Entre des Toulousains qui n'avancent plus et des Niçois qui ne savent pas où ils vont, difficile ainsi de dire qui a le plus de regrets.