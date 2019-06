La Ligue 1 va changer de partenaire principal. La plateforme de repas Uber Eats succèdera à Conforama comme partenaire-titre à compter de la saison 2020-2021 a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), mercredi. Le montant de l'accord n'a pas été dévoilé mais devrait avoisiner 15 millions d'euros par an selon L'Equipe, soit le double de la somme convenue avec Conforama.

Didier Quillot se félicite de ce partenariat

Uber Eats sera d'abord "partenaire officiel de la Ligue 1 dès la saison 2019-2020", puis "'namer' de la compétition, qui deviendra la Ligue 1 Uber Eats, pour les deux saisons suivantes 2020-2021 et 2021-2022", a précisé la LFP dans un communiqué. Avec cette nouvelle collaboration entre le premier échelon du football français et une marque commerciale, la pratique du "naming" s'ancre un peu plus dans le paysage national du ballon rond.

Dès 2016, Domino's Pizza était devenu le partenaire-titre de la Ligue 2. Conforama, le partenaire-titre actuel de la Ligue 1, s'était engagé en 2017 pour trois ans, à hauteur de 25 millions d'euros. En septembre 2018, c'est le groupe indien BKT, notamment spécialisé dans les pneumatiques, qui est devenu celui de la Coupe de la Ligue.

"Après des accords de partenariat avec les grandes franchises de sport américain, nous sommes très fiers qu'Uber Eats ait choisi la Ligue 1 comme premier partenariat sportif européen avec pour objectif d'y accompagner son développement. Nous sommes aussi particulièrement heureux de pouvoir associer la Ligue 1 à une marque très forte auprès des jeunes consommateurs", s'est réjoui Didier Quillot, le directeur général de la LFP.