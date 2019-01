Khazri met l'OM au tapis

Au terme d’un incroyable combat physique lors duquel l’OM aura tout sauf démérité, Saint-Etienne a pu compter sur un Wahbi Khazri décisif, auteur d’un doublé - et notamment d'une superbe frappe dans les dernières minutes - pour enfoncer un peu plus les hommes de Rudi Garcia en championnat (2-1). À quelques jours d’un derby ô combien bouillant face à l’Olympique Lyonnais, les Stéphanois n’ont pas manqué l’occasion de grimper sur le podium, réalisant la bonne opération des matches en retard de la 17e journée. Pour Marseille, cette défaite apparaît très cruelle au regard des efforts fournis. Mais il n’y avait pas grand-chose à faire de plus face au talent d’un seul homme.

Saint-Etienne, ou plutôt Wahbi Khazri, a eu le dernier mot. Dans un Geoffroy-Guichard remonté comme un coucou, Marseille a retrouvé ses vertus passées, notamment cette capacité à imprégner un esprit combatif face à des Verts qui voulaient profiter du nul concédé par leurs voisins lyonnais pour leur chiper leur place. Et c’est avec une bonne dose d’agressivité positive que les Olympiens ont attaqué la rencontre, rugueuse et incertaine. Ils se sont même permis de marquer les premiers, grâce à un centre de Florian Thauvin déposé sur la tête de Kevin Strootman, qui a enfin ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs (16e). Le score paraissait un peu flatteur à ce moment-là du match mais, derrière, l’OM a suffisamment fait le dos rond pour le préserver. Jusqu’au réveil de Khazri.

Khazri écoeure l’OM

Sans doute un peu agacé de ne pas avoir obtenu un penalty après un léger contact dans la surface avec Maxime Lopez (27e), le numéro 10 de l’ASSE est allé en chercher un dans un face-à-face avec Steve Mandanda, validé par le VAR alors qu’un hors-jeu avait d’abord été sifflé. Désireux de se faire justice lui-même, il a tiré en force pour remettre les deux équipes à niveau au tableau d'affichage (1-1, 59e). Après l’égalisation, Florian Thauvin, très en jambes en l’absence de Dimitri Payet laissé sur le banc, a aimanté les ballons. Mais il aura buté sur Stéphane Ruffier (61e) ou frôler le poteau (71e). Même constat pour Lucas Ocampos, qui a perdu un duel avec le gardien des Verts alors que Morgan Sanson l’avait parfaitement lancé (81e).

Et, alors que le suspense atteignait son point culminant et que les organismes commençaient à plonger, Khazri a mystifié tout une équipe en nettoyant la lucarne d’un Mandanda auparavant auteur de deux parades décisives (80e, 87e), d’une somptueuse frappe des 20 mètres consécutive à une relance trop molle de Rolando (2-1, 88e). Il fallait voir la mine déconfite de Thauvin en voyant ses filets trembler et nul doute que ce missile venu d'ailleurs restera longtemps gravé dans la tête des Marseillais. Des Marseillais qui prolongent leur série noire avec un neuvième match consécutif sans succès toutes compétitions confondues (et une 9e place en Ligue 1). En face, les sourires peuvent bel et bien être de sortie : cette troisième victoire de rang en Ligue 1 permet à Saint-Étienne de passer devant Lyon et de monter sur le podium. Comme si le derby de dimanche n’avait pas déjà suffisamment de piquant…