Ligue 1 - Un joli doublé et beaucoup de déchet : Thauvin peut encore s'améliorer

C'est une prestation un rien en trompe-l'œil qu'a livrée l'OM dimanche soir au Vélodrome. Son succès 4-0 ne traduit pas forcément toutes les difficultés rencontrées face aux Bretons, notamment lors d'une première période très équilibrée. Le raisonnement vaut également pour Florian Thauvin, auteur de deux jolis buts face à l'EAG mais souvent en difficulté quand il a fallu accélérer dans son couloir droit.

"On fait beaucoup d'erreurs techniques, on a perdu trop de ballons", déplorait d'ailleurs l'ailier tricolore à la mi-temps sur Canal Plus, alors que le score était resté figé à l'issue de 45 minutes sans relief (0-0). Sans mouvement, sans audace et sans inspiration lors du premier acte, la troupe de Rudi Garcia a radicalement changé de visage après la pause, bien aidée il est vrai par l'entrée de Maxime Lopez dans l'entrejeu.

" Un geste que je travaille toutes les semaines "

Florian Thauvin y est donc allé de son doublé après la pause, une reprise de la tête malicieuse (1-0, 57e) et un tir enroulé superbe du gauche (3-0, 80e), confirmant l'efficacité qui avait été la sienne la saison passée (22 buts en 35 matches de championnat). Actuel meilleur buteur de L1 avec cinq réalisations, le Marseillais affiche une énorme confiance dès qu'il s'approche de la surface pour frapper. "C'est un geste que je travaille toutes les semaines à l'entraînement, a-t-il expliqué à chaud après sa sortie en seconde période. Si elle est bien placée, le gardien ne peut pas anticiper et ça rentre."

Le gardien en question, Karl-Johan Johnsson, n'a pas pu démentir cette affirmation au Vélodrome. Surpris deux fois par le sens du but de Thauvin, le portier suédois n'aura sûrement pas idée de nuancer la prestation de son bourreau. Pour autant, ce dernier demeure perfectible, en témoigne le déchet qu'il affiche depuis l'entame du championnat.

Florian Thauvin savoure son doublé contre Guingamp samedi soir en Ligue 1.Getty Images

22 ballons perdus : record du match

Dimanche soir, ce sont plus de 22 ballons que Thauvin a perdus face à Guingamp : le plus haut total du match avec Nicolas Benezet d'après les statistiques de la LFP. Au-delà des chiffres, les impressions laissées par le Marseillais sont celles d'un joueur qui n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, notamment sur le plan physique. Dans l'écrin des Ciel et Blanc, Thauvin a tenté à de nombreuses reprises de déborder ou de s'infiltrer dans la défense guingampaise, avec une réussite aléatoire.

Avant la trêve internationale, sa non titularisation à Monaco était venue souligner son manque de rythme depuis son retour du Mondial, lui qui avait été particulièrement en retrait dans le jeu contre Nîmes (défaite 3-1) et Rennes (2-2). Précieux à la finition, Florian Thauvin ne l'est pas dans le jeu ces dernières semaines. Cela pourrait constituer un problème sur la durée ou sur certains moments-clé, à commencer par dimanche prochain contre l'OL ?