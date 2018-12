Ligue 1 - Thiago Silva victime d'un cambriolage pendant PSG - Nantes

Le domicile parisien de Thiago Silva, situé dans le XVIème arrondissement, a été cambriolé samedi soir pendant que le Brésilien officiait lors de PSG - Nantes au Parc des Princes (1-0). C'est ce qu'affirment L'Equipe et l'AFP ce dimanche, le premier média cité précisant que le vol a été rendu possible via le toit dudit domicile, pourtant placé au sein d'un ilot ultra-sécurisé.

Toujours selon L'Equipe, la Brigade de répression du banditisme (BRB) a été saisie de l'enquête alors que l'ancien joueur de l'AC Milan se serait vu dépossédé de plusieurs bijoux de grande valeur, dont une montre de luxe estimée à 600 000 euros. Le montant total du butin atteindrait quelques centaines de milliers d'euros, le salaire annuel de Thiago Silva étant lui estimé à 16 millions d'euros.

Thiago Silva aérien lors de PSG - Liverpool en Ligue des champions mercredi soir.Getty Images

Le Brésilien de 34 ans n'est pas le premier joueur du PSG victime d'un cambriolage ces derniers temps, le buteur camerounais Eric Choupo-Moting ayant lui aussi subi le même sort fin novembre, pour un préjudice estimé à 600 000 euros. Il y a un an, en décembre 2017, c'est le domicile de l'entraîneur Unai Emery qui avait été cambriolé. Montres, bijoux, sacs de luxe avaient à l'époque disparu pour un montant de 20 000 euros.