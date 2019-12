Pour l’OL, le guide la sérénité

Un entraîneur viré après seulement dix journées, un président qui avait promis de se mettre en retrait mais qui ne le fait pas, des supporteurs en colère et qui se brouillent avec l’un des leurs… Pour sa première moitié de saison au poste de directeur sportif à l’Olympique Lyonnais, Juninho rêvait sans doute d’une meilleure ambiance. Ce qu’on peut lui souhaiter, ce serait de recevoir comme cadeau sous le sapin, le Guide de la sérénité. Une fois lu, il pourra le laisser traîner négligemment dans les couloirs du Groupama Stadium. Gageons qu’ainsi l’OL retrouvera un peu de calme. Il en faudra pour gérer l’après-blessure de Depay et Reine-Adélaïde et garder la tête froide lors d’un mercato qui s’annonce décisif pour la deuxième moitié de saison des Gones.

Pour Nîmes et Dijon, les 200 plus beaux buts de football

37 matches cumulés (Nîmes en compte un de retard) pour 27 buts à eux deux, Nîmes (13) et Dijon (14) présentent les attaques les plus inoffensives de Ligue 1 sur la phase aller. On s’est dit que pour retrouver le sourire et peut-être se donner des idées, voir ou revoir les plus beaux buts de l’histoire du football serait une bonne thérapie de Noël. Ils peuvent peut-être même s’organiser une soirée commune.

Pour Paris, un magnifique trèfle à quatre feuilles

Avec sept points d’avance sur l’OM et un match en moins, Paris a moins assommé la Ligue 1 que la saison dernière (+19 par rapport à Lille) à la même période mais on voit tout de même mal le PSG se faire dépasser sur la phase retour. Non, le rendez-vous du PSG, ce seront évidemment les huitièmes, et la suite on l’espère pour eux, de Ligue des champions. Pour aborder ces matches décisifs avec le maximum de chance, il faudra compter sur un effectif au complet, ce qui n’a pas toujours été le cas les saisons dernières. N’est-ce pas Neymar ? Pour ce faire, un petit coup de pouce du destin ne serait sans doute pas de trop.

Pour Toulouse, l’éloge de la faiblesse

« La démission, c’est pour les faibles », disait Antoine Kombouaré ce weekend après la 9e défaite consécutive de Toulouse en Ligue 1. Lanterne rouge avec cinq points de retard sur le barragiste Amiens, le TFC s’enlise de plus en plus dans la crise. Avec un bilan d’une victoire et neuf défaites depuis sa prise de fonction, on se demande si le coach toulousain ne devrait pas remettre en cause sa méthode. Et peut-être envisager de passer la main s’il voit que celle-ci ne fonctionne pas.

Pour Monaco, du coton, beaucoup de coton

31 buts, c’est le bilan de l’attaque monégasque sur la phase aller. Tenez-vous bien 61% de ces buts sont l’œuvre du duo, Wissam Ben Yedder (13) et Islam Slimani (6). On souhaite à Leonardo Jardim, s’il est encore l’entraîneur de l’ASM à la rentrée, que ses deux attaquants restent en bonne santé. On lui conseillerait bien de les mettre dans une tonne de coton chacun et de les sortir seulement pour faire mal aux défenses adverses en Ligue 1.

Pour Marseille, un Thauvin tout neuf

Il ne reviendra pas tout de suite et vu les résultats de l’OM, rien ne presse mais un Florian Thauvin (neuf de préférence) sous le sapin ferait sans doute très plaisir à André Villas-Boas. Si Dimitri Payet et Dario Benedetto sont indiscutables dans l’attaque olympienne, le côté droit a tantôt échu à Bouna Sarr, tantôt à Nemanja Radonjic et même à Valère Germain par moments. Avec Thauvin, le trio phocéen aura une autre gueule et l’OM pourra voir grand.

Pour le reste…

Pour Rennes, un coffre-fort pour y mettre Eduardo Camavinga ; pour Brest, une statue de Gautier Larsonneur ; pour Metz que la saison se termine maintenant pour se maintenir ; pour Nice un nouveau Youcef Atal (absent six mois) ; pour Lille une nouvelle qualification en Ligue des champions ; pour Amiens, une place de barragiste mais pas plus bas ; pour Angers de nouvelles pépites ; pour Montpellier une crème anti-rides pour Hilton ; pour Saint-Étienne et Strasbourg de retrouver l’Europe (c’est mal parti) ; pour Bordeaux, un pacificateur pour apaiser les relations entre ultras et direction ; pour Reims de la déco pour cette défense en mode mur ; et enfin, pour Nantes, une prolongation pour Christian Gourcuff ? C’est déjà fait !