Ligue 1 : Victorieux à Guingamp (0-1), Saint-Etienne revient à la hauteur de Lyon

Saint-Etienne a fait l'essentiel. En s'imposant sans séduire samedi sur la pelouse de Guingamp (0-1) grâce à un but de Khazri en début de match, les Stéphanois (4e) ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher : la victoire et trois points qui leur permettent de revenir à hauteur de Lyon et du podium. Guingamp, volontaire mais trop maladroit, a touché le montant de Ruffier et aurait mérité mieux. Les Bretons (20es) s'enlisent un peu plus au fond de la Ligue 1.

Et les hommes de Jocelyn Gourvennec pourront s'en vouloir. Cueillis à froid sur un coup-franc malicieux de Wahbi Khazri en début de match - son 10e but de la saison - les Guingampais ont couru après le score toute la rencontre.

Rodelin trouve le poteau

Face à une équipe stéphanoise sans génie mais solidaire et bien en place tactiquement, les Bretons ont poussé. Mais ils ont surtout été repoussés. Par Stéphane Ruffier plusieurs fois. Mais aussi par le poteau sur un coup-franc parfaitement enroulé par Ronny Rodelin sur la seule occasion où le portier des Verts était battu (62e).

Cruelle sentence donc que cette douzième défaite en dix-neuf matches pour la lanterne rouge du championnat. Marcus Thuram a parfois manqué de lucidité, mais il s'est heurté comme Nolan Roux et Marcus Coco à un mur vert, incarné par un Loïc Perrin infranchissable en défense centrale.

Les Verts recollent au podium

Ludovic Blas avait logiquement la tête basse à la fin du match, alors que Guingamp a conclu son 9e match sans succès à domicile cette saison. "On était sur une série, on voulait gagner à la maison mais on n'a pas réussi. On a un match contre Rennes mercredi, on a plus le choix. On avait déjà plus le choix mais là, c'est encore pire. Il nous a manqué de la réussite. C'est dommage. Il faut garder la deuxième mi-temps."

Pour Saint-Etienne, la manière n'y est pas mais qu'importe : les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait bloc après l'ouverture du score et remontent à hauteur de Lyon (3e) et donc du podium. Surtout, ils ont glané samedi leur deuxième victoire à l'extérieur de la saison, trois mois et demi après leur dernier succès (face à Toulouse 2-3 lors de la 7e journée). De quoi donner le sourire au capitaine Loïc Perrin "Ca lance la deuxième partie de saison. On reste accroché en haut de ce classement. La deuxième va être encore longue." Si Saint-Etienne apprend à voyager, la suite pourrait bien être radieuse.