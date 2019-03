Lille et Nice retrouvent le succès, Guingamp remercie Marc-Aurèle Caillard

Lille - Dijon : 1-0

Dijon a fini par craquer. Mis sous pression constante par une équipe lilloise toujours aussi portée vers l’avant, les hommes d’Antoine Kombouaré se sont inclinés sur un petit but contre son camp du malheureux Wesley Lautoa (1-0, 72e). Une victoire sur la plus petite des marges ô combien précieuse pour les Nordistes qui prennent huit points d’avance sur l’OL avant son match face à Toulouse (17h). Dijon reste dans le dur, à la 19e place.

Ce qu’on en retient : Ce LOSC ressemble de plus en plus à un européen en puissance.

Nice - Strasbourg : 1-0

Fin de mauvaise série pour l'OGC Nice. Après deux défaites à l'extérieur, à Angers puis à Amiens qui avaient suivi le succès contre Lyon, les Aiglons ont fait le service minimum pour écarter Strasbourg à domicile. Un but d'Atal à la réception d'un centre d'Allan Saint-Maximin au second poteau et pour le reste, pas grand chose si ce n'est Sels qui a frustré Makengo (28e) sur sa frappe au point de penalty et Saint-Maximin qui a manqué le cadre de la tête (49e). En fin de match, Strasbourg a poussé et Nice aurait pu regretter son apathie mais Burner a sauvé sur la ligne une tête de Mitrovic (81e). Dans les ultimes minutes, le ton est monté entre Grandsir et Barbosa qui ont été expulsés (88e). En somme, merci Atal.

Ce qu'on retient : Pour la 19e attaque de Ligue 1, remporter ce match sur la plus petite des marges n'a rien d'étonnant.

La tension entre Patrick Burner (OGC Nice) et Samuel Grandsir (Strasbourg)Getty Images

Guingamp - Nantes : 0-0

Ce n’est qu’un point, mais Guingamp saura sans doute s’en contenter. Opposés à Nantes, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont d’abord dominé le premier acte, avant de laisser davantage le cuir aux visiteurs en seconde période. Marquée par de nombreuses imprécisions et un niveau technique guère enthousiasmant, cette rencontre se dirigeait tout droit vers un piètre 0-0 lorsque l’arbitre a accordé un penalty aux Canaris suite à une main de Félix Eboa Eboa dans la surface (90e+4). Valentin Rongier avait la balle de match au bout du pied mais sa tentative a été repoussée par Marc-Aurèle Caillard. Toujours dernier, l’EAG revient à une longueur de Caen (18e).

Ce qu’on en retient : Déjà décisif lors des séances de tirs au but auxquelles les Guingampais ont pris part en Coupe de la Ligue, Marc-Aurèle Caillard est décidément très doué pour détourner les penalties adverses.

Christophe Gaudot, Cyril Morin et Raphaël Brosse