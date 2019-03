Lille l'emporte à Saint-Etienne grâce à Pépé, Montpellier en échec

Les Lillois ont le sourire. Au terme d’un match disputé, accroché, et même tendu sur la fin puisque Saint-Etienne a vu deux de ses joueurs être exclus, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges à Geoffroy-Guichard (0-1), grâce à l’inévitable Nicolas Pepe, et acquis sa 17e victoire de la saison en championnat. La deuxième victoire d’affilée pour Lille, qui prend 7 points d’avance sur l’OL à la 2e place.

Que ce fut dur toutefois pour les joueurs de Christophe Galtier, bousculés par une équipe stéphanoise accrocheuse, dure sur l’homme, et qui a imposé un véritable défi aux Nordistes au milieu de terrain. Privés de Perrin, Salibur et Diony, les Verts ont toutefois commis beaucoup d’erreurs dans leur moitié de terrain, et permis au dauphin du PSG de se montrer dangereux à de nombreuses reprises. Pepe a été le premier à s’illustrer, prenant de vitesse Neven Subotic pour frapper en angle fermé (10e). Mais Ruffier a commencé son festival, lui qui a réalisé pas moins de 8 arrêts dans cette partie.

L’ASSE frustrée, Khazri expulsé

Le portier stéphanois a repoussé une autre tentative de l’attaquant lillois (30e), avant de voir son équipe porter le danger sur le but adverse par Robert Beric, lui aussi dégoûté sur une superbe parade de Maignan (35e). En perdant pas mal de ballons dans leur moitié de terrain, les locaux se sont parfois fait peur tout seuls (34e). Jonathan Ikoné a eu une occasion en or d’ouvrir le score avant la pause, mais il a tiré au-dessus (45e+1), seul dans la surface. Lille a attaqué très fort la seconde période (46e, 47e) et profité des espaces laissés dans leur dos par les joueurs du Forez pour développer son jeu de contre (56e, 57e).

Un schéma qui a de nouveau réussi au club de Gérard Lopez en toute fin de rencontre, quand Pepe, bien lancé par Luiz Araujo a facilement pris le dessus sur Subotic et William Saliba pour marquer son 17e but de la saison en Ligue 1, le premier après 4 matches de disette (0-1, 87e). La rencontre, qui s’était tendue vers la fin, a fini très mal pour Saint-Etienne, qui a vu son latéral Mathieu Debuchy être exclu après avoir reçu un deuxième carton jaune, suite à un accrochage avec Ikoné (90e+1).

Puis Wahbi Khazri a lui aussi reçu un carton rouge de monsieur Lesage, auprès duquel il était venu vertement protester après une faute (90e+3), preuve du désarroi des Verts suite à ce résultat frustrant. Deuxième défaite de suite pour l’ASSE, qui fait le bonheur de Lille, dont les rêves d’Europe s’éloignent semaine après semaine de la fiction.