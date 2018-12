Lille s'impose à Nîmes (2-3) et consolide sa deuxième place

Le LOSC a souffert mais il n'a pas failli à sa mission. Les Lillois ont disposé de Nîmes (2-3) ce dimanche. Dans un match relativement compliqué, les joueurs de Christophe Galtier ont su faire preuve de sang-froid pour l'emporter. Les Crocos n'auront pas démérité mais leur manque de réalisme a eu raison d'eux. Réduits à dix durant les premiers instants de la partie, les Lillois n'ont pas cédé. Avec ce nouveau succès, Lille consolide sa place de dauphin du PSG (34 pts) avec cinq unités d'avance sur Montpellier (4e).

Lille a peiné comme rarement ce dimanche. Bousculés par une vaillante équipe nîmoise, les Dogues ont failli craquer plus d'une fois. Pourtant bien lancés dans la partie, grâce à un but de Rafael Leão (5e), les Lillois se sont fait peur. Les joueurs de Christophe Galtier ont commis bon nombre d'erreurs individuelles, à l'image de Jose Fonte, exclu en début de match (16e). Toutefois le deuxième du championnat de France a puisé dans ses ressources. Au moment où Nîmes semblait prendre le dessus, Nicolas Bamba (41e), puis Nicolas Pépé (66e) ont remis le LOSC dans le sens de la marche. Les réalisations de Rachid Alioui (68e) et Clément Despres (90e) ont semé le trouble mais la défense nordiste n'a pas flanché.

Pépé a le vent en poupe

C'est devenu une vieille habitude. Pour gagner, Lille a besoin d'un grand Nicolas Pépé. L'international ivoirien a fait honneur à sa réputation au Stade des Costières, ce dimanche. Dans un match où son équipe n'a pas eu une emprise totale sur le jeu, l'attaquant lillois a énormément pesé. Sa vitesse et ses dribbles ont secoué plus d'une fois la défense nîmoise. C'est donc logiquement qu'il a inscrit son 12e but de la saison. Des chiffres qui font désormais de lui le meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Emiliano Sala et Kylian Mbappé.

L'attaquant ivoirien a été à l'origine de tous les bons coups lillois. Les joueurs de Christophe Galtier ont souvent procédé en contre pour profiter de la vitesse de leur homme providentiel. Son association avec Nicolas Bamba, auteur de sa huitième réalisation de la saison ce dimanche, a encore fait parler la poudre. Si Lille n'a pas présenté son visage le plus séduisant, il a pu s'en remettre à ses individualités, comme souvent cette saison.