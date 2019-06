Lyon et Tottenham tombent d'accord pour Ndombele

Son départ de Lyon est acquis depuis plusieurs semaines déjà. Et il est en train de se concrétiser. Dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes – dont la Juventus Turin, qui semble finalement avoir choisi Adrien Rabiot – Tanguy Ndombele devrait évoluer sous les couleurs de Tottenham la saison prochaine. Selon L'Equipe, l'OL et les Spurs sont en effet tombés d'accord pour un transfert de 62M€ plus 10M€ de bonus.

Le deal n'est toutefois pas encore complètement bouclé. Le quotidien précise que le club londonien doit encore trouver un accord avec l'international français. Ce dernier aurait été convaincu par le projet des Spurs et le discours de Mauricio Pochettino. Mais le bail en négociation serait de longue durée, avec des éléments encore en suspens. De quoi programmer plusieurs réunions dans les prochaines heures.

L'Equipe explique qu'une officialisation dans la semaine n'est pas à exclure. Si c'est le cas, l'ancien Amiénois, qui avait quitté la Picardie contre 8M€ et 20% de plus-value à la revente, deviendra la plus grosse vente de l'histoire de l'OL. Une deuxième opération d'envergure après le départ de Ferland Mendy vers le Real Madrid pour 53M€, bonus compris.