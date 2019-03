Lyon étrille Toulouse (5-1) et se donne de l'air sur le podium

Dans le sillage de sa qualification pour les demi-finales de Coupe de France et à dix jours d’un choc couperet face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Lyon a conforté Toulouse dans ses doutes en lui infligeant une véritable correction au Groupama Stadium (5-1). Dans l’obligation de s’imposer après la victoire du LOSC survenue quelques heures plus tôt, les Lyonnais ont tenu leur rang sous l’impulsion d’un Memphis Depay retrouvé, d’un Nabil Fekir irrésistible et d’un Moussa Dembélé décisif, auteur d’un d’un doublé. L’OL revient à cinq longueurs de Lille au classement et envoie un signal fort à l’approche du sprint final.

Plus d'informations à suivre...