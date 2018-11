Lyon remporte le derby face à Saint-Etienne (1-0) et devient dauphin provisoire du PSG

Lyon s'en contentera. Au cours d'un derby rhodanien sans grand relief et disputé sous une pluie battante au Groupama Stadium, les joueurs de Bruno Genesio ont su assurer la victoire (1-0) contre Saint-Etienne, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 ce vendredi soir, grâce à un but inscrit de la tête sur corner par Jason Denayer. Peu inspirés dans le jeu, ils enchaînent néanmoins un deuxième succès en championnat qui leur permet de prendre provisoirement la place de dauphin du PSG, un point devant Lille. Mais la soirée ne fut pas idéale pour les Lyonnais puisque Nabil Fekir a dû quitter la pelouse à la pause à cause d'une blessure aux adducteurs.

Décidément, Lyon ne parvient pas à convaincre sur la durée d'un match cette saison. Face à leur rival stéphanois et devant leur public, Nabil Fekir et ses coéquipiers ont tardé à jouer avec intensité et auraient pu le regretter. Mais au cours de ce derby assez verrouillé, ils ont su faire la différence sur leur unique tentative cadrée du match au cœur de vingt minutes de réelle domination en début de seconde période.

Lyon efficace, Fekir blessé

Les Lyonnais peuvent aussi remercier leur gardien Anthony Lopes qui a maintenu son équipe à flot au cours des 45 premières minutes. Il s'est ainsi montré décisif face à deux coups de tête stéphanois : le premier de Loïs Diony, à la réception d'un centre de Rémy Cabella, écarté d'une jolie claquette (22e). Puis, Mathieu Debuchy a lui aussi échoué à bout portant sur un coup franc superbement tiré par Wahbi Khazri (30e).

Peu mobiles offensivement dans le premier acte, à l'image de leur capitaine Nabil Fekir, visiblement gêné physiquement et contraint de sortir à la pause à cause d'une douleur aux adducteurs, les Lyonnais ont changé de visage dès la reprise. Ils ont davantage utilisé les ailes, ont multiplié les centres et les corners. Et sur l'un d'entre eux, Jason Denayer a coupé le ballon de Memphis Depay au premier poteau pour le catapulter au fond des filets (1-0, 62e).

Le tacle fou de Rafael

Un but qui n'a pas permis aux joueurs de Bruno Genesio de finir le match plus sereinement, puisque Rafael a été expulsé quelques minutes plus tard (70e) pour un tacle dangereux et incompréhensible sur Yann M'Vila.

Si Yannis Salibur, entré en jeu en cours de match, aurait pu obtenir un penalty en fin de match pour une intervention plus que limite de Lucas Tousart, la défense lyonnaise a globalement bien géré la fin de match et assuré un succès d'importance. Lyon prend donc provisoirement la place de dauphin du PSG mais pourrait bien être privé de Nabil Fekir pour accueillir Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine.