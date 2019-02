Mario Balotelli : "Je veux rester à l'OM le plus longtemps possible"

Pour l'heure, Mario est vraiment "Super". Avec deux buts inscrits en trois matches depuis son arrivée, Balotelli a parfaitement entamé son histoire à l'OM. Après une première partie de saison ratée avec l'OGC Nice, l'international italien semble enfin avoir retrouvé le sourire... et l'envie de jouer. Dans un entretien accordé à RMC Sport à l'occasion d'un événement organisé par Puma, son sponsor, le nouveau numéro 9 de l'OM n'a pas boudé son plaisir.

"Je suis heureux à Marseille car c'est un nouveau challenge pour moi. Cela faisait longtemps que je voulais venir à Marseille", confie-t-il tout d'abord. "L'environnement et les gens ont un caractère similaire au mien. Et puis l'équipe est très forte, avec des joueurs très compétitifs et de qualité. C'est un bon groupe et j'espère y rester le plus longtemps possible", annonce "SuperMario", qui se voit donc bien rester à l'OM dans les années à venir. Pour rappel, son contrat actuel est d'une durée de six mois.

" J'avais l'idée de venir depuis quelque temps à Marseille "

Critiqué par les supporters marseillais, Rudi Garcia a joué un rôle prépondérant dans le choix de Balotelli de signer à l'OM. "J'avais l'idée de venir depuis quelque temps à Marseille. Et ça me plaisait beaucoup. Rudi Garcia me voulait aussi. C'est pour ça que je voulais venir. Je savais aussi que je pourrais bien faire et je compte bien là-dessus", confie Balotelli à RMC. Les supporters ? "Les années passées, quand je venais à Marseille avec Nice, j'aimais déjà les supporters. Je souhaite que mes rapports avec eux soient encore plus forts avec le temps. Ils doivent nous donner du temps, être patients. C'est une belle relation, qui va s'améliorer avec le temps", répond-t-il.

Alors qu'il "croit beaucoup" à l'objectif podium, Mario Balotelli assure également avoir été bien accueilli par le vestiaire marseillais. L'histoire ne pouvait donc pas mieux commencer si l'on en croit les paroles de l'attaquant. À lui de faire en sorte qu'elle continue de la sorte...