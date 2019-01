Ligue 1 - OM : Frank McCourt soutient Garcia et Eyraud "à 100%"

Frank McCourt, le patron de l'OM, est à "100%" derrière son président Jacques-Henri Eyraud et son entraîneur Rudi Garcia. "Rien n'a changé dans mon esprit. J'ai déjà précisé à plusieurs reprises qu'il fallait de la stabilité et de la continuité", dit-il dans un entretien à La Provence.. "Rudi Garcia avait contribué à lancer une dynamique. Nous souhaitions poursuivre dans cette voie", insiste McCourt au sujet de son entraîneur, prolongé en octobre jusqu'en 2021 mais rejeté par une partie des supporters.

L'espoir Balotelli

Au sujet du président, "je soutiens Jacques-Henri, assure le propriétaire de l'OM. Tout le monde travaille très dur, jour et nuit, pour résoudre les problèmes". Marseille, 7e de Ligue 1 vendredi avant son match contre Lille (2e) comptant pour la 22e journée de Ligue 1 et auquel doit assister McCourt, a été éliminé aux premiers tours de toutes les autres compétitions auxquelles il participait : la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

Interrogé sur la prestigieuse recrue du mercato, l'attaquant italien Mario Balotelli, McCourt estime que c'était "exactement le genre de chose qui me donne de l'espoir. C'est un plus pour le club. Quand un joueur de son talent se retrouve dans une situation délicate dans son club, il lui faut un nouveau challenge". Laissé libre par Nice, "Super Mario" a signé jusqu'à la fin de saison à l'OM pour un salaire brut estimé à 4 millions d'euros sur la période, plus quelques primes. A court de condition, il lui reste une petite chance de débuter contre Lille.