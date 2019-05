Mbappé et la quête du Soulier d'Or : "Messi en a mis deux et je suis parti me coucher..."

Par Guillaume Maillard-Pacini Il y a 19 heures

LIGUE 1 - Sacré meilleur joueur de Ligue 1 de la saison, Kylian Mbappé, qui a également conservé celui de meilleur espoir, compte bien en rafler un dernier. Si la tâche s'annonce (très) difficile, l'attaquant du PSG espère doubler Lionel Messi dans la course au Soulier d'or lors de la dernière journée du championnat. Pas simple. On en oublierait presque le reste. Si Kylian Mbappé a lâché une sacré bombe en remettant en cause son avenir au PSG, dimanche soir, lors de la soirée des trophées UNFP, l'international français a tout de même été sacré meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2018-2019. Le tout après avoir conservé celui de meilleur espoir du championnat. Une grande première. Avec 32 buts cette saison sur la scène nationale, le champion du monde vise désormais le Soulier d'or, qui récompense le joueur le plus prolifique dans les championnats européens. "Je vais tout donner" Mais rien ne s'annonce simple puisque Lionel Messi, qui a inscrit un doublé contre Eibar dimanche, compte désormais quatre longueurs d'avance. Lors de la dernière journée de L1, à Reims, Mbappé devra donc réaliser un quintuplé s'il souhaite dépasser le joueur du Barça. "J'ai coupé la sieste une demi-heure. Il en a mis deux, puis je suis parti me coucher", a-t-il ironisé dimanche soir. "Je vais tout donner. Je n'ai rien à perdre. Au pire, s'il gagne, tout le monde dira que c'est normal parce que c'est Lionel Messi", a poursuivi l'attaquant parisien, qui compte bien le dépasser sur le fil malgré l'ampleur de la tâche. Missin (im)possible ? Vidéo - Mbappé, la quête du Soulier d'Or 01:29