Mené de deux buts à la mi-temps, Monaco ramène un point d'Angers (2-2)

Quand Monaco est en difficulté, il peut toujours compter sur El Tigre. Menés 2-0 par Angers après un doublé de Flavien Tait, les Monégasques ont arraché le match nul samedi au stade Raymond Kopa (2-2) grâce aux deux buts de Radamel Falcao. Maîtres du jeu, les hommes de Leonardo Jardim ont souffert en première mi-temps mais ont su se ressaisir dès l'entame de la seconde période. Monaco, invaincu depuis cinq matches, continue sa remontée au classement.

Dans un match rythmé et parfois séduisant, chaque équipe a eu une période. Les Angevins, dominateurs en première mi-temps, ont su parfaitement exploiter les failles de la défense monégasque pour rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance. Compacts, disciplinés, les hommes de Stéphane Moulin avaient un plan de jeu clair : exercer un pressing haut et agressif sur Fabregas et Adrien Silva pour empêcher les relances monégasques.

Une stratégie qui a fonctionné, magnifiée par le doublé d'un Flavien Tait excellent pendant 45 minutes. L'ailier angevin a d'abord slalomé dans toute la défense avant de tromper Subasic entre les jambes (22'). Il a ensuite doublé la mise sur un temps-fort monégasque d'une belle frappe enroulée (45').

Falcao et Tait, chacun son doublé

Mais Monaco a bien profité du retour aux vestiaires. Dès l'entame de la seconde période, Falcao a réduit le score sur une frappe à ras-de-terre (49'). Face un bloc plus bas, Fabregas et Silva ont alors eu plus d'espace et ont bien mieux trouvé Lopes et Gelson Martins, bon mais parfois brouillon.

Acculé, Angers a fini par craquer. Vinicius, entré en jeu, est légèrement bousculé par Ismaël Traoré dans la surface. Penalty. Radamel Falcao trompe Butelle et inscrit son 11e but de la saison pour égaliser (80'). De quoi frustrer Traoré au micro de Bein Sport à la fin du match : "On les a remis dans le match. Après tous les efforts qu'on a pu faire en première période, c'est dur de revenir et d'encaisser un but si rapidement en deuxième."

Monaco ne sait plus perdre

Renversant, Monaco s'en est très bien servi à Raymond-Kopa. Et c'est encore une fois Falcao, timide en première mi-temps, qui a surgi et rugi pour ramener un point d'Angers : "Je pense qu'en deuxième mi-temps, on est revenu avec plus d'ambition. En première, on a contrôlé mais il nous a manqué de la grinta. A la fin, on prend un point et c'est important. Il faut continuer", s'est satisfait El Tigre à la fin du match.

Avec ce match nul, Monaco continue sa remontée au classement. Les hommes de Leonardo Jardim n'ont plus perdu depuis le 29 janvier (3 victoires, 2 nuls) et sont désormais à deux points de Toulouse, quinzième, avec un match en plus. Angers reste douzième mais pourrait voir Bordeaux lui passer devant en cas de victoire mardi face à Montpellier.