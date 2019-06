Décidément, le poste de gardien de but du PSG est sans doute le plus instable du onze. Depuis l'arrivée des Qataris en 2011, personne n'a convaincu et alors qu'on pensait Alphonse Areola installé pour quelques saisons au moins. Mais comme nous vous l'indiquions lundi dernier, le PSG espère séduire Gianluigi Donnarumma, le portier de l'AC Milan. Leonardo, nouveau directeur sportif du PSG et aux manettes du club lombard l'an passé, dirige les opérations et a déjà fait savoir à Mino Raiola, l'agent de l'international italien, les envies du PSG.

Sky Sports nous dévoile les contours de l'offre que pourrait proposer le PSG. Et Paris pourrait mettre dans la balance… Alphonse Areola, autre joueur de l'écurie Raiola, et ajouter 20 millions d'euros pour conclure le deal. Reste un obstacle majeur : la volonté de Donnarruma. Bien que poussé vers la sortie par son agent, le gardien de l'AC Milan, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2021, ne souhaiterait pas quitter la Lombardie dans l'immédiat.

L'ovni Donnarumma

Mais dans le viseur du fair-play financier, les Rossoneri doivent renflouer leur caisse. Leur gardien est l'un de leurs plus gros actifs. Donnarumma compte déjà 12 sélections et 142 matches de Serie A. A 20 ans, et à un poste où l'arrivée à maturité est d'ordinaire beaucoup plus avancée dans le temps, le portier italien fait figure d'ovni. Le PSG avait fait le pari de faire grandir Areola. Va-t-il l'abandonner pour faire éclore Donnarruma au plus haut niveau ?