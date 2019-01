Mercato : L'attaquant Sehrou Guirassy prêté par Cologne à Amiens

Le joueur de 22 ans, formé à Laval et passé par Lille et Auxerre, a disputé 16 rencontres et marqué deux buts cette saison en Bundesliga 2, mais était rarement titulaire avec son équipe, qui pointe à la deuxième place du classement derrière Hambourg.

Le natif d'Arles (Bouches-du-Rhône) vient renforcer un secteur offensif amiénois à la peine puisque l'ASC, qui occupe la place de barragiste (18e), possède la deuxième plus mauvaise attaque de L1.