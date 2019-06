Ferland Mendy va-t-il faire le grand saut ? Depuis mardi, l'international français est annoncé avec insistance au Real Madrid, qui semblait avoir officieusement bouclé son arrivé. Après Marca, L'Equipe confirme également que le joueur de l'OL va rejoindre les Merengues. Le quotidien parle d'une somme de 48 millions d'euros + 5 millions de bonus. Face à toutes ces informations, l'OL a décidé de communiquer mardi soir.

"Lyon ne veut pas le vendre, mais..."

"L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias", écrit le club de Jean-Michel Aulas sur Twitter. Une version confirmée par Yvan Le Mée, l'agent du joueur. "Rien n'est fait. Lyon ne voulait pas le vendre cette année. Cela a été difficile de parler avec eux, parce qu'ils voulaient le garder. Ils voulaient qu'il fasse l'Euro avec l'équipe de France la saison prochaine et le valoriser à ce moment-là. Beaucoup de clubs sont venus taper à la porte", explique ce dernier à RMC, parlant de discussions avec des clubs italiens, espagnols, français.

"Lyon ne veut pas le vendre mais il y a des clubs qui arrivent avec un certain niveau. Et quand on parle du Barça, de Madrid, de la Juve, c'est compliqué de dire à un joueur qu'il ne va pas y aller. Ensuite, il y a l'aspect économique. Si ces clubs répondent à la demande économique et à la disponibilité du joueur, tu rentres en négociation. Aujourd'hui, on est dans des zones de prix très hautes", conclut-il. Ce mercredi, RMC confirme que le joueur passe sa visite médicale ce mercredi du côté de Clairefontaine, lieu de rassemblement des Bleus.