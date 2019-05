Tanguy Ndombele plaît plus que jamais au Paris Saint-Germain. L’Equipe rapporte samedi que le club de la capitale a multiplié ces dernières semaines les rendez-vous avec le milieu de terrain âgé de 22 ans et son entourage, avec qui il négocie un contrat. Le nom de l’international français aux quatre sélections fait même l’unanimité en interne, "un cas suffisamment rare pour être souligné" dixit le quotidien sportif.

Si Thomas Tuchel, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi verraient tous d’un bon œil l’arrivée de l’ancien Amiénois, Paris n’a pour l’heure que sondé l’Olympique Lyonnais. Sans transmettre d’offre. Jean-Michel Aulas entend décrocher le jackpot avec son relayeur estimé par transfermarkt à 50 millions d’euros. Le président des Gones demandera au moins 20 millions supplémentaires pour le céder.

Une concurrence féroce

Paris est prévenu et va devoir composer avec une concurrence féroce. L’Equipe rappelle dans son édition du jour que Ndombele, qui réfléchit à la suite à donner à sa carrière, est courtisé par quatre formations européennes de renom : les deux clubs de Manchester, City et United, ainsi que la Juventus et Tottenham. Les clubs italien et londonien ont formulé une proposition contractuelle au Lyonnais. Le PSG, qui attend l’arrivée d’Ander Herrera et espère également le renfort du Brésilien du Napoli Allan, aura-t-il seulement les moyens de rafler la mise ? L'éternel spectre du fair-play financier plane au-dessus du Parc des Princes et une opération à 70 millions d'euros ou plus ne serait pas, en l'état, pour arranger ses affaires.