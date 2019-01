Mercato - Leandro Paredes : "Beaucoup de fierté de rejoindre le PSG"

Cette fois, c'est fait. Le PSG tient son milieu de terrain tant désiré. Et comme attendu depuis plusieurs jours, il s'agit bien de Leandro Paredes, international argentin de 25 ans (9 sélections avec l'Albiceleste). En marge de la signature de son contrat, le nouveau joueur parisien, qui portera le n°8, n'a évidemment pas manqué de faire part de sa satisfaction et de sa fierté de rejoindre le club de la capitale.

"Je ressens beaucoup de fierté au moment de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j’ai aujourd’hui cette fantastique opportunité, non seulement de découvrir un nouveau football, mais surtout l’un des maillots les plus prestigieux du monde, déclare le désormais ex-milieu défensif du Zenit Saint-Pétersbourg, passé auparavant par la Roma sans vraiment s'y imposer (2014-2015 puis 2016-2017).

"Hâte de goûter à l'atmosphère du Parc"

"Nous connaissons tous l’extraordinaire dimension sportive du Paris Saint-Germain, de ses joueurs et de son staff. Je partage avec eux les mêmes ambitions très élevées et je ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi comme milieu de terrain", poursuit Paredes, qui dit également être impatient de découvrir son nouveau terrain de jeu. "J’ai hâte de goûter également à l’atmosphère passionnée du Parc des Princes, moi qui ai grandi au milieu de la ferveur des Argentins pour le football."

De son côté, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se félicite de la signature d'un joueur qui "porte en lui les forces traditionnelles du football argentin, une combativité de tous les instants et de très belles qualités techniques. Il va beaucoup apporter à notre milieu de terrain et je suis certain qu’il se fondra rapidement dans le collectif bien organisé et ambitieux de notre coach."