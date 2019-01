Mercato : Les Girondins de Bordeaux tout proche de recruter Yacine Adli (PSG)

Yacine Adli s'apprête à (re)faire ses valises. Après un départ avorté à Arsenal l'été dernier, le jeune joueur du PSG, qui s'était finalement décidé à signer un contrat professionnel avec son club formateur, est cette fois tout proche du départ. Selon les informations de RMC, confirmées par L'Equipe, le milieu de 18 ans va rejoindre Bordeaux dans les prochaines heures.

Pour le recruter, les Girondins devraient verser une indemnité aux alentours de 5,5 millions d'euros (+ bonus) au PSG. De son côté, Adli va signer un contrat de quatre ans et demi avec le club au scapulaire. Voilà donc un transfert surprise à deux jours de la clôture du mercato hivernal. Alors qu'un prêt était plutôt annoncé pour le joueur parisien, annoncé comme très prometteur, on s'oriente bel et bien vers un transfert définitif. Une recrue qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle politique de Bordeaux.

Désireux de trouver du temps de jeu, Yacine Adli espère obtenir gain de cause à Bordeaux. Depuis quelques semaines, le jeune milieu s'entraînait avec la réserve parisienne. Son unique match en équipe première remonte à la dernière journée de la saison passée, à savoir Caen - PSG (0-0).