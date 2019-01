Mercato - C'est officiel : Leandro Paredes est un joueur du PSG jusqu'en 2023

C'est la fin d'un très long feuilleton. Après des mois de recherches et de questionnement, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé son milieu défensif axial, dernier chaînon manquant d'un entrejeu pas totalement couvert. Celui-ci se nomme Leandro Paredes. Le club de la capitale a officialisé l'arrivée de l'international argentin, mardi matin, quelques jours après avoir laissé échapper Frenkie de Jong, finalement séduit par la dernière proposition astronomique du FC Barcelone. Paredes, passé par Boca Juniors, l'AS Rome, puis le Zenit Saint-Petersbourg depuis 2017, s'est engagé pour quatre saisons et demi, jusqu'en 2023. Il portera le n°8, comme le révèle la courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le PSG pour officialiser l'arrivée très attendue de Paredes.

Pour s'attacher les services du milieu de poche du Zenit, indéboulonnable taulier, Paris a déboursé une somme assez conséquente : 47 millions d'euros (bonus compris). En difficulté après ses échecs répétés dans le processus de recrutement d'un milieu défensif, la direction sportive parisienne a décidé de ne pas perdre une deuxième cible de choix.

Thiago Motta enfin remplacé

L'Argentin est venu coiffer au poteau des joueurs comme Idrissa Gueye (qui serait cependant toujours courtisé par Paris), Abdoulaye Doucouré et Thiago Mendes. Paris a, lui, battu Chelsea pour récupérer un joueur au profil idoine pour les besoins immédiats de son équipe. Formé comme meneur de jeu à Boca, qu'il a rejoint à huit ans, Paredes s'est finalement mué "Regista" sous l'impulsion de Marco Giampaolo lors de son prêt à Empoli en 2015/2016. C'est le football italien qui a redessiné son profil.

Si l'arrivée de Frenkie de Jong était attendue pour l'été prochain, celle de Paredes a pour elle d'être à effet immédiat. Après avoir passé les derniers jours au Qatar, où le Zenit effectue son stage hivernal, l'ancien de Boca va prochainement rejoindre le groupe parisien et se mettre à disposition de Thomas Tuchel. Privé d'un joueur capable de remplacer Thiago Motta poste pour poste depuis sa prise de fonctions en juillet dernier, le technicien allemand a enfin récupéré la dernière pièce qu'il manquait à son dispositif. La suite, c'est à ce fan absolu de Juan Roman Riquelme de l'écrire.