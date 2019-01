Mercato : Luciano Acosta, la surprenante piste de dernière minute du PSG

Il y a toujours des surprises que personne n'a vu venir dans la dernière journée du mercato. Luciano Acosta pourrait bien en être une. RMC a confirmé jeudi matin les informations du Washington Post selon lesquelles le milieu offensif argentin serait tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il se serait d'ailleurs envolé pour Paris ce matin afin de passer sa visite médicale préalable à un éventuel transfert, estimé selon les sources entre 6 et 9 millions d'euros. Les négociations seraient en cours entre le PSG et le club du joueur de 24 ans, D.C. United.

Acosta serait le renfort souhaité par Thomas Tuchel dans le secteur offensif parisien pour compenser la blessure de Neymar, dont l'indisponibilité est évaluée à 10 semaines par le Paris Saint-Germain. L'Argentin sort d'une saison pleine avec 10 buts et 15 passes décisives en MLS. Joueur de poche (1,60m), friand de gestes techniques spectaculaires, l'ancien pensionnaire de Boca Juniors a été nommé dans l'équipe-type de l'année 2018 dans championnat nord-américain après en avoir été le meilleur passeur.

Un secteur déjà bien fourni

Si cette piste peut surprendre, ce n'est pas seulement par rapport à l'incertitude de voir un joueur de MLS s'adapter au niveau d'exigence d'un club comme le PSG. C'est aussi parce que Paris semblait suffisamment armé en attaque malgré la blessure de Neymar. Avec Angel Di Maria, Julian Draxler, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, Moussa Diaby et Eric Maxim Choupo-Moting, Paris possède déjà des profils variés et compétitifs en attaque.

Le recrutement éventuel d'Acosta ne remettrait pas en cause la venue d'un autre milieu défensif dans la dernière ligne droite du mercato, alors que le nom d'Idrissa Gueye (Everton) circule encore dans la capitale. Toujours contraint de compter ses dépenses dans le cadre du fair-play financier, Paris a déjà déboursé 45 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services de Leandro Paredes, dont l'agent est le même que celui d'Acosta. Mais si la venue du joueur du Zenit paraissait judicieuse dans un secteur clairement dépeuplé, ce ne serait pas forcément le cas de celle de son compatriote.