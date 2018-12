Mercato : Neymar (PSG) au Barça ? Nouvelles rumeurs autour d'une clause à 160 millions d'euros

Un marronnier pour Noël : la presse espagnole avance de nouveaux éléments ce mardi pour relancer la rumeur d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Selon le quotidien madrilène AS, l'attaquant star a dans son contrat avec le Paris Saint-Germain une clause de départ à 160 millions d'euros... pour l'été 2020. En attendant, le Brésilien doit prendre son mal en patience, malgré, toujours selon AS, son irrépressible envie de quitter Paris pour retrouver le flamboyant Barça.

"Ses appels sont constants", assure une source blaugrana auprès du quotidien espagnol. "Quand il vient à Barcelone, ce qui est habituel, il finit toujours par venir rendre visite aux joueurs dans le vestiaire de la Ciutat Esportiva. C'est triste, parce qu'ici il avait tout mais il a forcé son départ et il faut voir quelle serait la réaction à son retour, parce que personne n'était content de ce qui s'est passé."

Cette même source détaille les conditions d'un possible retour de Neymar, lui qui a quitté le Barça avec fracas (et moyennant une clause à 222 millions d'euros) : "Pour l’été à venir, il n’y a pas de clause de départ. Mais pour l’été 2020, oui. Et son prix est déjà fixé : 160 M€"."

Appels du pied et "fake news"

Les médias espagnols ont déjà passé l'été dernier à spéculer sur un transfert de Neymar, en vertue de clauses de départ dont le PSG a démenti l'existence. Le Brésilien a lui aussi régulièrement dénoncé les "fake news" à son sujet.

Vidéo - Le coup de gueule de Neymar : Stop aux rumeurs ! 01:45

À Barcelone en tout cas, certains rêvent déjà d'un retour de Neymar, comme le milieu de terrain Arthur : "Je prie pour qu’il vienne parce que c’est un crack", explique-t-il ce mardi dans un entretien à Mundo Deportivo. "Je fais beaucoup d’efforts pour qu’il revienne au Barça." De là à ce que les deux joueurs soient réunis... Il reste beaucoup à faire.