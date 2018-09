Mercato PSG - L’été où Adrien Rabiot a repris la main

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Celle liant le titi Adrien Rabiot et le PSG n’est pas encore finie. Mais elle tangue sévèrement. Comme dans toutes relations longue durée, le temps de se projeter est arrivé. Et, visiblement, pas sûr que cela aille jusqu’au mariage.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG court après son milieu de terrain pour lui faire signer une prolongation de contrat méritée. Mais le Français a décidé de prendre son temps. D’imposer son timing. De rester maître des horloges. Un cas particulier dans un marché où les grands clubs, effrayés de perdre leurs "actifs", surblindent certains joueurs avec des contrats surévalués et longue durée. Mais Rabiot n’est pas de ceux-là.

Tout l’été, Paris a tenté sa chance. Quitte à tenter des coups de pression comme l’expliquait L’Equipe en août dernier à base de menaces sur son temps de jeu futur. Rabiot n’a pas marché. A patienté. Et se retrouve désormais en position de force. Des milieux de terrain disponibles au PSG, il est le plus régulier et le plus disponible en comparaison de Marco Verratti, sujet aux blessures. Après le départ de Giovani Lo Celso et l’absence de recrue au milieu, il est même incontournable. Même dans sa situation précaire.

Vidéo - Pas de milieu, bricolage et urgence : pourquoi le PSG a raté son mercato 03:25

Le contre-exemple Verratti

Le 30 juin prochain, Adrien Rabiot sera libre comme l’air. "Et dès le 1er janvier, il sera autorisé à s’engager avec le club de son choix" complète Christophe Hutteau, agent et consultant pour Eurosport. Un manque à gagner énorme financièrement pour le PSG mais surtout un gros couac en termes d’images.

"À l’heure actuelle, le PSG n’a pas d’autres solutions que d’accéder aux demandes de Rabiot. C’est un symbole du club et le voir partir gratuitement, ce serait un camouflet terrible pour Paris" poursuit Hutteau. Un camouflet qui commence à prendre forme. Et pas seulement pour des questions financières.

Actuellement, Adrien Rabiot ne touche "que" 3 millions d’euros selon les révélations de RMC. Un salaire qui le rapproche de Laywin Kurzawa, par exemple, mais qui reste très éloigné des 7 millions annuels obtenus par Presnel Kimpembe cet été lors de sa juteuse revalorisation. Difficile de ne pas comprendre la volonté de l’élégant gaucher de se rapprocher de standards qui correspondent mieux à son statut. Surtout quand on se souvient que le Barça était disposé à lui offrir dès cet été.

Autre point d’achoppement et peut-être le plus important finalement : la durée du contrat. Jusqu’à présent, le milieu parisien n’a signé qu’une seule prolongation de contrat en novembre 2014. Pour cinq ans. Résultat : contrairement à Marco Verratti qui a obtenu revalorisation sur revalorisation sur la période, Rabiot s’est retrouvé bloqué avec un contrat longue durée. D’où sa volonté de ne pas forcément s’engager sur du très long terme. Histoire de garder sa liberté.

Vidéo - Tuchel sur l'avenir de Rabiot : ''C'est entre ses mains'' 01:14

L’envie de grandir ?

Si Rabiot prend le temps, c’est aussi parce qu’il sait qu’une carrière peut se jouer sur un mauvais choix de contrat. Resigner pour une longue durée avec le PSG, c’est peut-être se fermer la porte pour un départ vers des tops clubs européens qui ont pu le faire rêver par le passé. Resigner, c’est forcément voir le PSG demander une très forte somme d’argent en cas de départ.

Pour un joueur talentueux mais qui n’a pas forcément les attributs nécessaires à participer à la flambée des prix sur le marché actuel (potentiel marketing encore faible, peu de buts etc.), difficile à concevoir. Pas un hasard d’ailleurs si le Barça s’est manifesté cet été et pas avant. Le club blaugrana a simplement cherché à profiter de la situation en récupérant un joueur solide à moindre coût pour lequel il n’aurait jamais probablement aligné plus de 40 millions d’euros.

À 23 ans, Rabiot est donc à la croisée des chemins. Et Paris, "dans l’impasse" selon notre consultant, avec lui. En position de force étant donné l’été parisien, Rabiot a les cartes en main. A lui de savoir quel tour donner à son histoire d’amour.