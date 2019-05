Voilà de quoi acheter quelques milieux de terrain et peut-être un peu plus. RMC annonce que le PSG aura une enveloppe de 120 millions d'euros pour recruter cet été. Un joli petit pactole qui peut permettre aux champions de France d'améliorer en profondeur un effectif déséquilibré. Premières cibles, Allan (Naples), dont l'arrivée pourrait coûter 60 millions d'euros, et Ander Herrera, libre, permettrait au PSG de conserver 50% de sa puissance de frappe pour retoucher d'autres secteurs (gardien, arrière gauche et/ou avant-centre).

Pour se donner plus de mou encore, Paris peut toujours vendre. Les départs potentiels de Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Julian Draxler voire Edinson Cavani pourrait permettre au PSG de s'offrir quelques gros bonnets sur le marché des transferts. Pour rappel, l'hiver dernier, le budget du PSG pour le mercato ne devait pas dépasser les 30 millions d'euros mais en a tout de même lâché 47 pour Paredes. Il faut donc toujours se méfier des chiffres qui circulent autour du PSG.