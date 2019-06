Après Frenkie de Jong, le PSG est sur le point de perdre une nouvelle fois la bataille dans le dossier Matthijs de Ligt. Cette fois, ce n'est pas le Barça qui lui a chipé l'espoir néerlandais. Selon Sky Italia, la Juventus s'est mise d'accord avec de Ligt sur un contrat de cinq ans assorti d'un salaire de 12 millions d'euros annuels, 8 millions de salaire fixe et 4 millions sous la forme de bonus. Mais ce n'est pas cette offre qui aurait fait la différence. Question salaire et indemnité de transfert, Paris avait les armes pour concurrencer la Juventus.

Non, selon Sky Italia, c'est la possibilité d'inclure dans le contrat une clause libératoire de 150 millions d'euros qui aurait convaincu le défenseur central. Sur ce point précis, Paris ne peut pas lutter puisque les clauses libératoires sont interdites en France. Toujours selon le média italien, le PSG aurait tenté d'obtenir une autorisation auprès de la FFF. En vain.

75 millions d'euros ?

De Ligt aurait donc fait son choix et Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax, aurait été mis au courant par Mino Raiola, l'agent du joueur. Le transfert dépend désormais d'un accord sur le montant de la transaction. Les négociations ont débuté et les récents demi-finalistes de la Ligue des champions demandent 75 millions pour leur capitaine. Une somme qui ne devrait pas effrayer la Juve, convaincue d'avoir déjà fait le plus dur dans ce dossier.