Affaire Rabiot, saison 10, épisode 25. Le milieu de terrain de Paris Saint-Germain, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Le joueur, en conflit avec son club depuis de longs mois, pourrait-il enterrer la hache de guerre ? C'est ce que certains médias ont sous-entendu avec le retour de Leonardo à la direction sportive du club. Que nenni a affirmé son agent - et mère - Véronique Rabiot à RTL.

"Je veux apporter un démenti formel, s'est-elle indignée. Je lis absolument n’importe quoi. Qu’Adrien avait un rendez-vous avec Leonardo qu’il n’a pas honoré. Ou bien que j’ai reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo que j’aurais refusé pour faire monter les enchères. C’est absolument faux. Il n’y a pas la moindre discussion entre Leonardo et moi." C'est clair, net et précis. Elle confirme cependant avoir eu quelques contacts avec le directeur sportif du PSG, "par courtoisie" mais elle insiste : "C’est une personne intelligente. Il n’y a pas eu d’offre et il n’y en aura pas. Il n’y a même pas eu de prise de température."

La Juventus serait désormais en pole position pour enrôler le milieu de terrain. Interrogée à ce sujet, Véronique Rabiot n'a pas souhaité en dire plus : "Vous savez, dans le foot, nous sommes très superstitieux. Mieux vaut en dire le moins possible tant que rien n’est fait." Bientôt l'épisode 26.