L'OM n'a pas trainé. Selon RMC, moins d'une semaine après le départ de Rudi Garcia, Andre Villas-Boas est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Le technicien portugais se serait engagé pour deux saisons. Présent dans la cité phocéenne ce mardi, l'ancien coach de Porto, Chelsea et Tottenham va donc incarner la deuxième phase du projet McCourt. En lui confiant les rênes, l'OM prouve qu'il n'a pas perdu toute son ambition. Le CV de Villas-Boas est très épais. Champion du Portugal et de Russie, vainqueur de la Ligue Europa en 2011, 120 matches de Premier League dirigés avec les Blues ou les Spurs, il a longtemps été présenté comme le successeur de José Mourinho.

Comment Marseille a-t-il pu le séduire ? Andre Villas-Boas est sorti des radars européens depuis quelques années. Son exil en Russie (2014) mais surtout en Chine (2016) ont sérieusement fait chuter sa cote. Il n'est plus vraiment le Special Two depuis son expérience très mitigée en Angleterre, et carrément ratée du côté de Chelsea. Pour revenir en Europe, il aurait accepté de baisser son salaire, mais France Football parle tout de même d'une rémunération de 600 000 euros mensuels, soit près du double de celui de Rudi Garcia (250 000 euros mensuels).

Un choix surprenant

Avec sa signature, ardemment désirée par le directeur sportif Andoni Zubizarreta, Marseille signe un vrai nom avec un pedigree censé maintenir les ambitions de l'OM. Mais son arrivée interroge. La carrière de Villas-Boas est faite de clubs aux moyens immenses (Chelsea, Zénit Saint-Pétersbourg, Shanghai) alors que Marseille, piégé par des résultats sportifs en berne, des contrats de joueurs qui ne correspondent plus à son standing en L1 et le fair-play financier, s'apprête à réduire la voilure. AVB pourra-t-il s'adapter à un train de vie bien moins dispendieux ? C'est le pari de l'OM.