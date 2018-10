Miguel Cardoso quitte (déjà) le FC Nantes, Vahid Halilhodzic le remplace sur le banc

Une histoire se termine déjà, une autre va reprendre. Comme attendu, le FC Nantes a confirmé et officialisé le départ de Miguel Cardoso ce mardi. L'entraîneur portugais, qui avait été nommé le 13 juin dernier, prend donc la porte trois et demi seulement après son arrivée. "Merci au FC Nantes, merci à cette ville qui m’a accueillie, merci à tous les supporters. Mes joueurs, je les prends dans mon cœur", a réagi le désormais ex-coach des Canaris via son compte Twitter.

Peu après ce message d'adieu, le FC Nantes a publié un communiqué officiel. "Le FC Nantes et Miguel Cardoso ont, d'un commun accord, décidé de mettre un terme à leur collaboration. Le FC Nantes tient à remercier l'entraîneur portugais et l'ensemble de son staff pour leur travail et leur disponibilité au quotidien", récite ce dernier. En froid avec son président Waldemar Kita, Cardoso aura engrangé 6 points en 8 matches de Ligue 1 cette saison. Son bilan : une victoire, trois nuls et quatre défaites pour une inquiétante 19e place au classement.

"Coach Vahid", le retour

Pour remplacer le Portugais, Nantes a opté pour une ancienne gloire du club, un certain Vahid Halilhodzic. Buteur vedette des Canaris (111 buts en 192 matches) pendant leur période glorieuse dans les années 1980, mais également ancien entraîneur de Lille, du Paris SG ou de Rennes, le coach franco-bosnien va donc retrouver le championnat de France. Il est arrivé en début d'après-midi à la Jonelière où il a signé un contrat de deux ans.

"Vahid Halilhodzic arrive à Nantes accompagné de Patrick Collot (adjoint) et de Cyril Moine (préparateur physique) avec lesquels il a déjà collaboré par le passé", annonce le FC Nantes dans un communiqué. "Willy Grondin complète le staff au poste d'entraîneur des gardiens de but", précise-t-il. Après 32 ans, "Coach Vahid" est donc de retour chez les Canaris. Pour sa première sur le banc, le rendez-vous est donné à Bordeaux, dimanche (15h), face aux Girondins.