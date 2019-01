Mitrovic et Sacko écopent de trois matches de suspension, la tribune haute Auteuil fermée un match

La Commission de discipline de la Ligue (LFP) a sanctionné le Paris Saint-Germain d'une amende de 80.000 euros, dont la moitié avec sursis, et d'un match de fermeture de la tribune haute Auteuil, impliquée dans l'allumage de nombreux fumigènes lors du match contre Nantes fin décembre en L1.

Dans les autres décisions, le Strasbourgeois Stefan Mitrovic et le Niçois Ihsan Sacko, expulsés face à l’AS Monaco respectivement le 19 et le 16 janvier dernier, ont chacun écopé d'une suspension de trois matches, dont un avec sursis. On retiendra également la suspension du défenseur central monégasque, Naldo, pour deux matches dont un avec sursis après son expulsion dès l’entame de match (7e) contre Strasbourg samedi dernier.