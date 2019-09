Monaco tourne toujours au ralenti. Comme face à Nîmes lors de la dernière journée, les Monégasques ont mené au score (par deux fois) sur le terrain de Strasbourg grâce à un doublé d'Islam Slimani mais les hommes de Leonardo Jardim se sont fait reprendre pour concéder le match nul (2-2). Le club de la Principauté, 19e au classement, est toujours à la recherche d'une victoire en Ligue 1 après quatre matches de championnat tout comme les Strasbourgeois qui ne relèvent pas la tête trois jours après leur élimination en Ligue Europa.

Monaco ne sait plus gagner. Pour la deuxième fois en deux matches, les Monégasques ont laissé échapper la victoire alors qu'ils menaient au score. Et si face aux Nîmois la semaine dernière, l'exclusion de Jemerson juste avant l'heure de jeu a pu justifier la déroute collective des hommes du Rocher en fin de rencontre, face à Strasbourg rien n'a pu expliquer la passivité dont on fait preuve les hommes de Leonardo Jardim en seconde période et qui a amené logiquement à l'égalisation strasbourgeoise.

Doublé de Slimani

Car malgré une bonne entame des joueurs de Strasbourg, l'ASM a réussi à ouvrir le score grâce à Slimani qui est venu devancer Sels sur un centre de Gelson Martins pour marquer dans le but vide (11e). Dès lors, les Monégasques ont pris le contrôle de la rencontre mais les mauvaises habitudes ont la vie dure et Maripan est venu concéder un penalty pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Cependant, une minute à peine après le penalty transformé par Lala (39e), Slimani, profitant d'une perte de balle de Mitrovic est venu s'offrir un doublé après avoir effacé Sels (40e).