Monaco se loupe pour la première de Henry, Nantes réussit le retour d'Halilhodžić à la Beaujoire

Strasbourg - Monaco : 2-1

Difficile de vivre une première aussi compliquée… En étrennant le costume d’entraîneur principal de l’ASM, Thierry Henry savait que rien ne serait facile. Ce samedi, cela s’est confirmé au cours d’un match où rien n’aura été dans son sens. Disciplinés et appliqués, les Monégasques ont d’abord été trahis par une terrible faute de main de Seydou Sy sur une tête d’Adrien Thomasson (17e, 1-0). Puis, juste avant la mi-temps, après s’être vu refusé un but pour hors-jeu, Radamel Falcao, touché à la cuisse, a dû quitter le terrain. Ajoutez-y une pincée d’imprécision dans le dernier geste, accompagnés d'un sauvetage sur la ligne de Kenny Lala et d'un rouge sévère pour Samuel Grandsir juste après son entrée en jeu (65e) sans oublier un contre fatal de Lebo Mothiba en fin de match (84e, 2-0) et vous aurez la recette parfaite pour une première cauchemardesque. Le but marqué en toute fin de match par Youri Tielemans sur penalty ne change pas grand-chose à l’affaire (89e, 2-1). Au classement, Monaco sombre à la 19e place tandis que Strasbourg s’invite à la sixième place.

Ce qu’on en retient : Que Thierry Henry n’est pas magicien… Cet ASM est bien en crise.

Nantes - Toulouse : 4-0

Coach Vahid tient sa première victoire ! Et quel succès ! Pour son deuxième match sur le banc nantais, Vahid Halilhodzic a pu apprécier la prestation de ses hommes, notamment celle d’Emiliano Sala. L’Argentin a d’abord ouvert le score sur un service de Gabriel Boschilia, a trouvé l’ouverture (25e, 1-0). Puis, c’est le même Boschilia, très actif ce samedi, qui a marqué le but du break pour mettre les Canaris à l’abri face à une formation toulousaine trop timorée pour espérer mieux (39e, 2-0). Mais Sala n’avait pas fini. Pour clore le spectacle, il s’est offert le triplé après une action limpide initiée, encore, par l’ancien Monégasque (71e, 3-0) puis sur une perte de balle coupable de la défense toulousaine (77e, 4-0). Nantes gagne une place et se retrouve 18e tandis que Toulouse, sans victoire depuis six matches, est neuvième.

Ce qu’on en retient : La première victoire à la Beaujoire du FC Nantes et la patte Vahid qui commence à s'imprimer.

Dijon - Lille : 1-2

Lille enchaîne. Le club nordiste a signé un troisième succès de rang en championnat et surtout conforté sa 2e place après son succès sur la pelouse de Dijon (1-2). Meurtriers en contre, les hommes de Christophe Galtier ont plié l'affaire en une mi-temps grâce à un penalty de Pépé et un but d'Araujo avant de contrôler les événements à leur manière. Dijon a bien limité la casse, également sur penalty (Abeid, 81', 1-2), mais a perdu Yoann Gourcuff, blessé après être entré en jeu.

Ce qu'on en retient : Auteur de son 7e but cette saison en Ligue 1, Nicolas Pépé a définitivement posé sa candidature pour le titre de meilleur buteur.

Nicolas Pépé (Lille) transforme son penalty à DijonGetty Images

Reims - Angers : 1-1

Mené au score devant son public par le SCO d'Angers, le Stade de Reims est allé puiser dans ses réserves pour obtenir le nul à domicile, grâce à un but de Pablo Chavarria (73e), et signer une troisième rencontre sans défaite. Au classement, c'est statu quo pour les deux équipes : Reims est 13e avec 11 points, Angers est 10e avec 12 points

Ce qu'on en retient : Reims reste sur huit rencontres sans victoire en Ligue 1. Attention à la chute.

Caen - Guingamp : 0-0

C'est l'autre nul de la soirée, et ce n'était pas non plus le match de l'année. Opposés à d'Ornano, Caen et Guingamp se sont quittés bons amis sur un score nul et vierge (0-0). La domination a été pour les Normands, auteurs des situations les plus dangereuses. Plutôt molle, cette rencontre n'a pas offert assez d'intensité pour permettre un tableau d'affichage plus rempli. Le SMC devra régler la mire.

Ce qu'on en retient : Guingamp a encore beaucoup de boulot au niveau de l'animation offensive.

Plus d'infos à suivre...