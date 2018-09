Montpellier : Lecomte prolonge son contrat pour deux ans

Le gardien de Montpellier Benjamin Lecomte a prolongé son contrat pour une durée de deux ans, a annoncé jeudi le club héraultais. Lecomte, qui a été appelé pour la première fois en équipe de France lors des deux derniers matches face à l'Allemagne et aux Pays-Bas pour l'ouverture de la Ligue des nations, est désormais lié jusqu'en juin 2023 avec le MHSC.

Lecomte, âgé de 27 ans (1,86 m, 78kg), avait rejoint Montpellier à l'été 2017 en provenance de Lorient, relégué en Ligue 2, pour un transfert de 2,5 millions d'euros et une durée de quatre ans. "Il est dans l'esprit pailladin, il veut rester au club sur du long terme, ça prouve aussi que le club a de l'ambition en gardant un gardien qui est en équipe de France. J'espère que ça nous permettra de garder nos cadres la saison prochaine pour continuer à construire une belle équipe qui pourra, petit à petit, gravir les échelons", a témoigné le président Laurent Nicollin sur le site du club.

Formé à Niort (L2), l'ancien Lorientais (2009-2017), prêté une saison à Dijon (2013-2014), s'est imposé la saison passée au sein de l'hermétique défense de Montpellier, la plus efficace de Ligue 1 après celle du PSG. "C'est un club où je me sens vraiment bien, je pense que ça se ressent sur le terrain et en dehors. C'est un club qui a su me faire confiance à un moment où c'était plus compliqué dans ma jeune carrière", a commenté le joueur. Montpellier occupe la 5e place de la Ligue 1 à la veille de la 8e journée et du derby très attendu face à Nîmes dimanche au stade de la Mosson.