LIGUE 1 - Montpellier rate le podium après sa défaite à Nantes

Montpellier a manqué l'occasion de remonter sur le podium, ce mardi, en perdant son match en retard, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, face à Nantes à la Beaujoire (2-0). Une défaite logique, mais frustrante pour les joueurs de Michel Der Zakarian, qui ont évolué à 10 contre 11 pendant plus d'une heure, et ont fini par céder sur des buts de Majeed Waris et Nicolas Pallois. 11e grâce à sa victoire, le FC Nantes continue sur sa bonne lancée de l'année 2019.

Montpellier peut nourrir des regrets oui, car la première mi-temps a été disputée jusqu'à la décision de monsieur Delajod d'exclure Laborde pour une vilaine semelle sur Diego Carlos (19e). Nantes n'a toutefois pas su, pendant longtemps, profiter de cet avantage numérique. Trop peu inspirés dans leur choix, les Canaris se sont beaucoup rapprochés du but de Benjamin Lecomte (28e, 33e, 45e+2), sans réussir à trouver la faille.

Pallois délivre Nantes

Les hommes de Vahid Halilodzic ont d'abord réussi à faire mal à la défense montpelliéraine grâce au jeu en une touche d'Emiliano Sala, mais ils se sont ensuite trop cantonnés à un jeu long, et ont multiplié les tirs lointains ou les centres inoffensifs pour des visiteurs bien regroupés. A force de pousser, et d'étouffer un MHSC valeureux dans l'effort, à l'image d'Andy Delort, Junior Samba ou Ambroise Oyongo, les jaunes ont tout de même fini par faire craquer une première fois leurs adversaire sur… un contre. Après un corner montpelliérain, Waris a conclu une course folle des Nantais, pour libérer la Beaujoire (1-0, 62e).

Der Zakarian a alors tenté le tout pour le tout, faisant rentrer Florent Mollet et Petar Skuletic (70e). Il aurait réussi son pari si Delort avait converti sa tête à bout portant sur une passe délicieuse de Skuletic (72e). Qui a fini par précipité la défaite des siens, en offrant un ballon de but à Pallois - qui a aussi multiplié les interventions en défense - sur corner après une mésentente avec Benjamin Lecomte (2-0, 81e).

Une ultime déconvenue pour les Héraultais, qui concèdent leur 3e revers lors des 4 dernières rencontres, et vivent un début d'année compliqué, après l'élimination concédée face à un club de National en Coupe de France le week-end dernier. Tout l'inverse du FC Nantes, qui enchaînera ce week-end avec la réception de Rennes, dans un derby qui s'annonce chaud entre deux équipes en pleine bourre.

