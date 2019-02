Mourinho en Ligue 1 ? Invité surprise à Lille, le Portugais ne dit pas non...

José Mourinho ne chôme pas. Limogé par Manchester United en décembre dernier, le Portugais est venu assister au match de Ligue 1 entre Lille et Montpellier (0-0) pour superviser deux joueurs Lillois, dimanche au Stade Pierre-Mauroy, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. "Oui il est présent en tribune officielle avec Luis Campos (le conseiller du président Gerard Lopez, absent dimanche). Il est venu superviser Nicolas Pépé et Thiago Mendes", expose cette source.

Le technicien a des raisons d'apprécier le profil du milieu brésilien et de l'attaquant ivoirien. Très régulier depuis son arrivée à Lille l'été dernier, Thiago Mendes, 26 ans, dispose d'un bon de sortie accordé par ses dirigeants. Pépé, 23 ans et auteur d'une saison tonitruante avec déjà 16 buts et 8 passes décisives en 24 rencontres de championnat, est pour sa part l'un attaquants les plus performants cette saison en Europe.

"Je peux m'imaginer entraîner en L1"

Christophe Galtier s'est exprimé en conférence de presse sur la présence du "Special One". "On s'est vu avant le match, je savais que José allait venir. Je crois qu'il est en train de suivre la conférence de presse et on va aller débriefer après car s'il y a bien un spécialiste de la communication, c'est lui !" a plaisanté l'entraîneur lillois. C'est un bon coup de projecteur pour notre jeune équipe. Il me disait que cette équipe avait vraiment du potentiel, était très très agréable à voir jouer et qu'il fallait avoir de la patience pour les développer et les amener à un niveau encore supérieur".

Ancien entraîneur notamment du FC Porto, de l'Inter Milan, du Real Madrid et de Chelsea, Mourinho (56 ans) avait été renvoyé par les dirigeants de Manchester United juste avant Noël et remplacé par le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer. Le Portugais a payé le mauvais début de saison du club le plus titré d'Angleterre, qui vient d'être battu (2-0) à Old Trafford par le Paris SG en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Sans oublier ses relations conflictuelles avec certains cadres du vestiaire mancunien dont le champion du monde français Paul Pogba.

Mourinho n'a d'ailleurs pas écarté la possibilité de devenir coach d'une équipe française. "Oui, je peux m'imaginer entraîner en Ligue 1, a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports. J'ai travaillé dans quatre pays différents et j'aime ça, connaître d'autres cultures, apprendre tout le temps. Ce serait une expérience fantastique. Mais maintenant je suis tranquille, en famille, et j'attends tranquillement de retrouver l'opportunité de retravailler dans le football." A bon entendeur…