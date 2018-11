Nantes dévore Guingamp (5-0) et grimpe à la 10e place

Rien n'arrête Nantes. Opposés à Guingamp à la Beaujoire, les Canaris ont déroulé (5-0), s'offrant leur quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la troisième d'affilée en Ligue 1. Après 12 journées de championnat, ils pointent désormais à la 10e place du classement et poursuivent leur formidable remontée sous les ordres d'un Vahid Halilhodzic extatique. Guingamp reste de son côté lanterne rouge à égalité de points avec Monaco.

Nantes s'est transformé. En l'espace de trois journées, les Canaris sont devenus aussi solides défensivement qu'efficaces et prolifiques offensivement. Et ce dimanche après-midi, Guingamp en a fait les frais. Les hommes d'Antoine Kombouaré, qui semblaient pourtant bien en place en première période, n'ont rien pu faire face à la furia nantaise après le repos.

Sala sur les traces de Mbappé

Prudents en début de match, les Canaris ont peu à peu pris le contrôle du jeu et profité d'un penalty litigieux obtenu et transformé par Emiliano Sala pour ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 43e). L'attaquant argentin s'est une nouvelle fois montré très à son avantage en convertissant le peu de ballons qui lui sont parvenus : il s'est d'ailleurs offert un doublé et son 10e but en Ligue 1 pour clore le festival nantais (5-0, 83e) et prendre la deuxième place du classement des buteurs du championnat derrière Kylian Mbappé.

Entre-temps, Nantes a totalement dominé une seconde période pendant laquelle les Guingampais se sont montrés particulièrement apathiques. Valentin Rongier a d'abord doublé la mise d'une belle frappe en première intention en lucarne à l'entrée de la surface (2-0, 63e). Puis, Abdoulaye Touré, plein axe, a envoyé un missile du droit sous la barre (3-0, 70e). Les vagues nantaises se sont succédées sur le but guingampais et Andrei Girotto a lui aussi participé à la fête d'un tir croisé instantané au ras du poteau (4-0, 78e).

Les hommes d'Antoine Kombouaré ont donc passé une après-midi cauchemardesque durant laquelle ils n'ont pas cadré la moindre frappe. Un contraste saisissant avec leurs adversaires qui ont donc marqué 14 buts lors de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Après ce succès éclatant, le plus large depuis le dernier titre de champion de France de Nantes, Vahid Halilhodzic pouvait avoir le sourire : sa mission commando est pour le moment une franche réussite.