Nantes - Sala, l'Argentin qui marque plus que Messi ? "Il est payé pour ça"

Emiliano Sala est à bonne école. Vahid Halilhodzic, troisième meilleur buteur de l'histoire du FC Nantes, 93 buts en 163 matches, une légende. Sala n'a ni le pedigree ni le talent de l'ancien tueur des surfaces. Mais l'Argentin se défend plutôt bien. Ce dimanche, il vient d'égaler le record de son nouveau coach sur le banc des Canaris : 10 buts après 12 journées, personne n'avait fait aussi bien depuis Halilhodzic voilà plus de trente ans désormais (1984/1985).

Sala incarne cette race de buteur qui ne court pas plus vite que les autres, qui ne saute pas plus haut que les autres, qui n'est pas plus technique que les autres mais qui marque beaucoup plus que les autres. Sala n'est sans doute pas le plus clinquant des attaquants de Ligue 1 mais avec 10 buts, il se place au deuxième rang des spécialistes du genre cette saison. C'est mieux que Neymar, Falcao, Fekir, Pepe, Khazri.

Emiliano Sala et Vahid Halilhodžić lors de Nantes-Toulouse / Ligue 1Getty Images

"Chacun son boulot"

"Bah, il est payé pour ça", s'est amusé Halilhodzic après le doublé de son attaquant face à Guingamp (5-0). "Chacun son boulot, hein (il glisse un clin d'oeil et rigole). C'est un garçon adorable, qui se bat." Sala traîne toujours au bon endroit. Il ne décoche pas de frappes en lucarne à 35 mètres du but. En revanche dans les 16 mètres adverses, il est bien difficile de faire mieux que lui. Cette saison, l'ancien Bordelais a tenté 13 frappes pour 10 buts soit un ratio à peine croyable de 77% de réussite.

"Je suis content pour lui", a continué son coach. "Parce que quand je suis arrivé il avait, à cause de certaines choses (un transfert avorté, notamment) le moral très très bas. Le garçon s'est mis au travail, on a beaucoup discuté et maintenant quand vous voyez sa contribution, son engagement, son abattage, et tout ça..." Sala a mal vécu son été. Il aurait aimé rejoindre Galatasaray qui lui offrait de belles conditions et une Coupe d'Europe à disputer.

Digérer Galatasaray

Il est resté contre son gré, a fait la tronche quelques temps, tâté le banc de touche avec Cardoso avant de retrouver son efficacité. Aujourd'hui, il est l'Argentin le plus prolifique en Europe devant Messi, Agüero et Icardi en championnat. Ca ne durera sans doute pas mais Sala confirme ses bonnes dispositions des deux saisons précédentes (24 buts en 70 matches). Sala n'est pas un feu de paille.

"Il est à la finition de l'action, ce n'est pas un attaquant de Liverpool, de Manchester City ou je ne sais pas... C'est un attaquant-pivot qui a une grosse présence physique dos au but", précise Halilhodzic. "J'aimerais bien qu'il se retourne un petit peu plus souvent le plus rapidement possible. Mais c'est un grand fixateur avec une participation en une touche de balle et il se replace derrière. Et il le fait avec beaucoup de réussite. C'est un attaquant comme on en voit très peu aujourd'hui." Et comme Nantes n'en avait pas eu depuis un petit bout de temps.