Neymar : Le PSG "joue mieux et peut viser haut"

"On a des joueurs de grande qualité, du coup on peut se permettre de viser haut." Dans l'un de ses rares entretiens accordés au Canal Football Club, Neymar a affirmé que le PSG était "sur la bonne voie". Le Brésilien décrit une "équipe qui joue mieux", car "tout le monde cherche à jouer, ce qui facilite et aide". Neymar souligne aussi la "grande affection" qui l'unit à l'entraîneur Thomas Tuchel, sur le banc du PSG depuis l'été 2018.

"C'est de l'amitié mais, en même temps, un très grand respect mutuel. Je le respecte en tant qu'entraîneur mais quand il faut se parler, on se parle. Depuis la première fois qu'on s'est parlé, j'ai développé cette grande affection envers lui. Quand tu as cette grande affection envers ton entraîneur, tu donnes ta vie sur le terrain. Alors, pour lui, je ferai de mon mieux pour gagner", insiste-t-il.

Par ailleurs, le crack auriverde a tenu à clarifier sa position sur son avenir : "Il y a tout le temps des spéculations me concernant. Depuis que je suis devenu footballeur professionnel, il y a toujours eu des spéculations de départ, d'autres clubs. Mais rien de bien concret (concernant le Real, ndlr). Dès qu'il y aura quelque chose de sûr, soyez rassuré, j'en parlerai à tout le monde. J'assumerai et je suis bien clair là-dessus aussi", a-t-il continué.

Neymar a réalisé une superbe première partie de saison au PSG avec 20 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Le PSG se déplace sur la pelouse de Manchester United le 12 février en 8e de finale aller de Ligue des champions, avant un match retour le 6 mars au Parc des Princes.