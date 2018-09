Ligue 1 - Nice : Mario Balotelli forfait à Rennes

"Super Mario" Balotelli ne figure pas dans le groupe des 18 joueurs livré jeudi par Patrick Vieira, l'entraîneur azuréen. Le meilleur réalisateur niçois des deux dernières saisons avait disputé avant la trêve internationale son premier match de la saison à Lyon pour la toute première victoire des Aiglons en championnat. Il a ensuite joué le premier match de l'Italie à la Ligue des nations, contre la Pologne (1-1). Les autres Niçois incertains ces derniers jours sont finalement aptes.

Il s'agit du latéral gauche Olivier Boscagli qui avait quitté prématurément les Espoirs sur contusion à la cheville et du latéral droit Youcef Atal, arrêté depuis la 1e journée de L1. Manquent toujours à l'appel les attaquants Ignatius Ganago, Mickaël Le Bihan, le milieu Danilo Barbosa et les gardiens Yoan Cardinale et Mouez Hassen tous en soins.