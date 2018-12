Nice et Saint-Etienne se quittent sur un nul (1-1)

Niçois et Stéphanois auront certainement de quoi avoir des regrets. Ce dimanche, dans le cadre de la 18eme journée de Ligue 1, l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne se sont quittés sur un match nul (1-1). A l'Allianz Riviera, le spectacle a été au rendez-vous dans une rencontre qui aurait dû initialement se disputer vendredi. Alors que Loïs Diony a ouvert le score (53e), Wylan Cyprien a remis les deux équipes à égalité, sur penalty (81e). Grâce à ce point glané, les hommes de Jean-Louis Gasset s'emparent provisoirement de la cinquième place du classement, devant Marseille, tandis que Nice, invaincu depuis fin octobre, est septième.

