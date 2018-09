Nice : Forfait confirmé de Balotelli à Nantes

"Les derniers examens ont révélé que Mario (Balotelli) souffre d'un traumatisme aux côtes. Il ne participera pas au déplacement à Nantes", ont informé les responsables azuréens sans préciser la gravité de cette blessure ni la durée de l'indisponibilité. Après ce déplacement, Nice doit recevoir samedi le Paris SG.

Depuis un été perturbé par des négociations n'ayant jamais abouti avec Marseille, après une suspension de trois matches, Mario Balotelli n'a disputé que deux rencontres de Ligue 1, durant lesquelles il n'a inscrit aucun but mais a récolté deux cartons jaunes, après avoir disputé quelques minutes d'un match amical d'entraînement à huis clos.

A Montpellier, Balotelli "n'a pas été bon", reconnaît Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, "mais l'équipe ne l'a pas été non plus". "On sait qu'il lui faudra du temps pour revenir à son meilleur niveau physique", a insisté Vieira, qui, au moment de son point presse, ne connaissait pas encore le verdict médical et ce nouveau coup d'arrêt dans la remise à niveau de l'international transalpin.

"Depuis que son histoire (possible transfert estival, ndlr) est terminée, mentalement, il est présent. Il respecte tout ce qu'on a mis en place", a encore assuré l'ancien milieu des Bleus.