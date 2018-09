Nice reprend son envol et enfonce un peu plus Nantes

Dans un stade de La Beaujoire modérément garni, Nantes a encore dévissé face à l'OGC Nice (1-2), mardi soir. Les Canaris attendent toujours leur première victoire à domicile et pourraient être relégables dès mercredi soir au terme de cette 7e journée de L1. De plus, déjà dans une position compliquée, Miguel Cardoso semble plus que jamais en danger. Nice, auteur d'un match propre, malgré une première demi-heure poussive, se rassure.

En effet, la première mi-temps n'a pas été un modèle de jeu léché et d'actions de classe. Quand Jallet a ouvert le score à la demi-heure de jeu (1-0, 31e), c'était sûrement sur la toute première occasion du match. Le spectacle s'est alors emballé dans le dernier quart d'heure du premier acte. Mais en seconde période, Nantes a semblé incapable de réagir alors que Nice a enfin réussi à poser le jeu. Pourtant, ce sont les Nantais qui ont d'abord réussi à égaliser grâce à Emiliano Sala (1-1, 57e), sur une contre-attaque où l'Argentin, pourtant pas le plus connu pour sa vitesse, a pris Dante de vitesse plein axe.

La blessure de Saint-Maximin

Mais Nice, bien plus propre techniquement, a fini par s'imposer assez logiquement, grâce à un but de Jean-Victor Makengo (69e). De quoi se remettre dans le bon sens avant de recevoir le PSG lors de la prochaine journée. Seul bémol : Saint-Maximin, auteur d'une prestation XXL, est sorti sur blessure. L'hypothèse de ne voir ni lui, ni Balotelli, contre Paris, prend de l'ampleur.

Nantes a été incapable de se révolter. Trop brouillon dans le jeu, les Canaris n'ont même pas réussi à pousser en fin de match. Pourtant, comme semblait le réclamer Waldemar Kita, les recrues, dont Limbombe, étaient titulaires. Aucun joueur n'a surnagé, à part peut-être le gardien de but, Tatarusanu, auteur de deux arrêts déterminants. En mauvaise posture, les Nantais se déplaceront à Lyon pour le prochain match. Un programme compliqué, avec ou sans Miguel Cardoso…